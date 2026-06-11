金價跌金股繼尋底　六福盈喜逆市升近10%

中東戰升溫，美國5月份通脹升至三年高，聯儲局加息預期升溫，美滙指數升至100以上，金價下跌，金價受壓，COMEX黃金自年初5626.8美元每盎司的高點以來，跌幅超過22%，最新報4125美元每盎司。隔夜現貨金價跌穿每盎斯4100美元，最低報4046.2美元每盎司，一度跌破4100美元關口。



金股今日普遍跟隨繼續回落，不過，六福集團（0590）受利好消息帶動，股價大幅走高。開盤報21.34元，盤中股價節節攀升，最高漲幅達9.46%，高見22.44元。截至早上10點半，該股漲幅達8.59%，報價22.26元，當日成交量80萬，對應總市值131億。

六福集團發布預告，截至2026年3月底的財年，公司淨利潤按年將大幅增長80%至90%。公司分析稱，國際金價上行帶動金飾價值提升，有效拉動產品銷售；同時，企業調整銷售策略，重點推廣設計獨特、定價更高的首飾，持續提升盈利空間。

COMEX黃金自年初5626.8美元每盎司的高點以來，跌幅超過22%，最新報4125美元每盎司。（Reuters）

同板塊其他金股表現低迷。紫金(2899)跌3.6%至28.64元，招金礦業(1818)跌1.6%至18.23元，山東黃金(1787)跌1.6%至20.74元，靈寶黃金(3330)跌3.1%至12.72元，赤峰黃金(6693)跌3%至24.22元，紫金黃金國際(2259)跌3.9%至99.3元。

周大福（1929）開盤報11.15元，股價在11.14元至11.23元區間窄幅震盪，截至早上10點半，跌0.98%。周生生（0116）開盤10.14港元後一路震盪走跌，盤中最大跌幅達2.72%，最低觸及9.92元，最新跌幅為1.178%，報價10.07元。