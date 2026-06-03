歐洲央行：黃金佔比27%超越美債　成全球官方儲備第一大儲備

歐洲中央銀行說，截至2025年年底，黃金在全球官方儲備資產總額中的佔比已升至27%，超越美國國債，成為全球官方儲備第一大資產。



新華社報道，歐洲央行星期二（6月2日）發布報告說，美國國債在全球官方儲備資產中佔比降至22%，其他以美元計價的儲備資產佔比為20%，歐元儲備資產佔比為15%。

黃金成全球官方儲備第一大資產（Scottsdale Mint@Unsplash）

報告認為，黃金儲備佔比的大幅提升首先歸因於估值效應。得益於國際金價在2024、2025年連續井噴式上漲，黃金資產價值水漲船高，從而在全球官方儲備中取得更大份額。

報告所列調查數據顯示，儘管金價處於歷史高位，2025年各國央行的黃金購買量仍維持在較高水平。歐洲央行說，在地緣政治風險上升之際，各國央行購買黃金增強其資產負債表韌性，不僅是為實現資產多元化，也是為了對沖地緣政治風險。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】