金價狂潮｜歐央行預期至今年底　全球央行儲備黃金持倉將超美債

歐洲央行發表的報告預計，截至今年年底，黃金在全球央行儲備資產中的佔比，從一年前的20%飆升至27%，超過美國國債的佔比。



期內，美國國債佔全球央行儲備資產的比例，從25%降至22%；以美元計價資產仍維持最大份額，佔比為42%，以歐羅計價的儲備則穩定在15%。

歐洲央行行長拉加德在報告中指出，地緣政治緊張局勢繼續推動央行對黃金的強勁需求。包括中國、波蘭、土耳其和印度在內的國家持續買入，有助重塑儲備組合；過去12個月，金價上漲超過三分之一，也推高黃金在總儲備資產中的份額。

歐洲央行發表的報告預計，截至今年年底，黃金在全球央行儲備資產中的佔比，從一年前的20%飆升至27%。（路透社）

今年1月，世界黃金協會（WGC）曾表示，外國央行持有的黃金價值已接近4萬億美元，超過外國央行持有的約3.9萬億美元美國國債。上一次外國機構持有黃金多於美債的情況可追溯到1996年。

在連續三年每年淨買入超過1,000噸之後，2025年全球央行的黃金購買量放緩至850噸。歐洲央行稱，穩定幣發行商Tether是去年最大的單一買家，購買量超過100噸。同時，土耳其自2022年以來累計增持220噸黃金，但在今年初出售或借出130噸黃金，創下近年來最大規模的儲備縮減之一。