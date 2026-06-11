OpenAI擬大幅削價搶企業客　AI業界價格戰白熱化

據外媒報導，人工智能龍頭OpenAI正考慮大幅調降向用戶收取的費用，目標直指從頭號競爭對手Anthropic手中搶奪企業客戶。知情人士透露，OpenAI預計Anthropic近期亦會採取類似降價行動，故決定主動出擊，搶佔先機。



2026年2月19日，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在印度新德里舉行的AI影響力峰會上發表演講。（Reuters）

Sam Altman：讓企業「花更少錢、換取更大價值」

此次減價主要針對「Token」收費標準。Token為AI公司計算算力消耗及收費的核心單位。OpenAI行政總裁Sam Altman此前坦言，成本是個「巨大問題」，不過仍承諾會協助企業「花更少錢、換取更大價值」。目前，許多大公司管理層對高昂的AI使用成本感到頭痛，降價被視為回應市場抗拒的直接舉措。

DeepSeek早降價

值得關注的是，中國大模型廠商DeepSeek於5月底已將旗艦模型DeepSeek-V4-Pro的API價格「永久定格在2.5折」，輸入費用（緩存命中）低至每百萬Token僅0.025元人民幣（約0.0036美元），輸出費用降至6元人民幣（約0.87美元），創全球大模型價格新低。此舉直接逼使騰訊雲等國內大廠火速跟進，最高降幅達97.5%，進一步引發國際巨頭的降價焦慮。

DeepSeek-V4-Pro輸入費用（緩存命中）為每百萬Token僅0.025元人民幣，輸出費用降至6元人民幣。（Reuters）

目前，OpenAI GPT-5.5旗艦級輸入費用為每百萬Token 2.5美元、輸出15美元；Anthropic Claude Opus 4.8輸入5美元、輸出25美元；Google Gemini 2.5 Pro輸入1.25美元、輸出10美元。對比國際主流定價，DeepSeek的定價僅為國際旗艦模型的數十分之一，價格差距明顯。