SpaceX上市｜集資750億美元　全球散戶認購額破千億　料分兩成貨

《彭博》引述知情人士透露，隨著SpaceX有望創出歷史紀錄的IPO進入最後衝刺階段，散戶認購已經超過1000億美元﹙約7,800億美元﹚。

散戶料分兩成貨

知情人士表示，預計散戶將獲得至少20%的IPO股份。根據彭博計算，若按將創歷史最高紀錄的750億美元IPO規模計算，這一分配比例意味著大部分散戶的認購需求無法得到滿足。

其中一名知情人士表示，超過1,000億美元的散戶認購額涵蓋了美國國內和國際散戶投資者。

該人士還稱，包括主權財富基金在內的多家大型機構投資者每家獲得超過10億美元的額度。彭博新聞此前報導稱，沙烏地公共投資基金(PIF)和科威特投資局(KIA)均提交了大額認購訂單，而卡達投資局(QIA)也很可能作出規模可觀的投資承諾。

多家大型機構投資均提交了大額認購訂單予SpaceX IPO (Getty Images)

公司估值約為1.8萬億美元

如果大量埃隆·馬斯克的粉絲在IPO中未能買到股票，一旦該股開始交易，市場需求可能會進一步激增。馬斯克在執掌特斯拉期間吸引了大量散戶追隨者，據法國巴黎銀行分析師James Picariello估計，這一群體目前持有該公司約40%的股份。

知情人士表示，這家涉足火箭、衛星和AI領域的公司已收到來自約1000家機構投資者的訂單。

根據SpaceX周四在官網發布的聲明，公司此次IPO發行5.556億股，發行價為每股135美元，募資總額達750億美元。SpaceX此次IPO募資規模是沙烏地阿美2019年創下的294億美元上市紀錄的逾兩倍。

按發行價計算，SpaceX市值達到1.77萬億美元。計入員工股票期權和限制性股票單位後，公司完全攤薄估值約為1.8萬億美元。