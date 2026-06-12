SpaceX首掛｜市值見兩萬億美元機率曝光　專家料股價「波動到暈」

【SpaceX / Elon Musk / 馬斯克 / 星鏈 / xAI 】 SpaceX 於本港時間周五﹙12日﹚晚上正式在納斯達克（Nasdaq) 掛牌上市，股票代號為SPCX，每股定價135美元。雖然全球散戶認購已經超過1000億美元，遠高於預留給他們的20%的IPO股份，但據《彭博》稱，除日本外，亞洲各地的投資者基本上被排除在全球有史以來規模最大的首次公開招股(IPO)交易之外，這「迫使」他們尋找創造性的方法來參與SpaceX這場規模750億美元的全球盛事。



Polymarket預測市值曝光

受限於美國監管及合規要求，SpaceX 主承銷商據報已明確限制香港及中國內地的零售與機構投資者參與此次IPO認購。

耀才證券聯席行政總裁兼執行董事許繹彬（Edmond）指出，今晚其客戶仍可於二級市場買入SpaceX ，「﹙美股﹚上游券商已開放，我哋有得買！」。不過，他呼籲散戶要小心波動，「隔晚Tesla已炒上半成，加上SpaceX 首掛兩周才加入納指，估計期間股價『波動到暈』。 SpaceX 許多業務仍處概念階段，概念就最好炒，估計炒到『飛沙走石』。

據美媒《CNBC》引述預測市場Polymarket預計，SpaceX上市當天，收盤市值超過1.8萬億美元的機率為84%，超過2萬億美元的機率為69%，超過2.2萬億美元的機率是45%，逾2.4萬億美元元的機率則是30%。如果按照現階段的1.77萬億美元估值計算，若SpaceX上市首日、市值即達到約2萬億美元，也相當於股價上漲了13%。

而據彭博資料，線上經紀商IG國際提供的衍生品新加坡周五上午指向市值2.4萬億美元，這意味著較首次公開招股(IPO)時每股135美元的價格和1.77萬億美元的估值高出35% 以上。

Polymarket預計SpaceX市值達到約2萬億美元（Getty Images)

韓國散戶非公開配售參與

由於不少亞洲散戶無法直接參與IPO，據《彭博》報道，從首爾到上海的交易員紛紛湧入太空供應鏈上的公司、行業主題ETF和追蹤那斯達克100指數的基金，希望最終能夠分享許多人預期的SpaceX股票上市後將帶來的收益。

「我們看到，交易風格和風險承受能力差別懸殊客戶的關注度都上升。」Vantage Global Prime分析師Hebe Chen表示，「SpaceX所受到的關注程度，與其說是對IPO的一般問詢，倒不如說是投資者試圖在火箭從發射台起飛之前搶佔一席之地。」

不同市場的路線差異很大，在亞太地區只有日本和澳大利亞的散戶投資者有幸直接參與SpaceX的IPO。在韓國，這裡聚集了一大批出了名的狂熱散戶投資者，據Yonhap InfomaxNews報導，其中一些人尋求通過當地券商未來資產證券的非公開配售來參與，但在一分鐘內就售罄。對於其他人來說，次優選擇就是轉向供應鏈和同行。

不少韓國散戶想盡辦法參與這次IPO配售（Getty Images)

「影子股」搶先炒

《彭博》又指，與SpaceX有關聯的公司尤其吸引人們的目光，他們認為新一輪資本流入最終將惠及供應商，並推動從衛星和通信設備到發射基礎設施整個行業的發展。

中國大陸和台灣的一些公司也因此吸引濃厚興趣。供應與星鏈(Starlink)有關地面終端組件的信維通信，股價今年上漲了60%，藍思科技上漲了41%，都遠超滬深300指數同期2%的漲幅。

在台灣，投資者紛紛湧向衛星和通信供應商，包括啟碁科技今年飆升175%，敬鵬工業上漲91%，昇達科技飆升147%。據媒體報導，這三家公司都表示，它們提供SpaceX使用的零組件，這幫助它們甚至跑贏了今年以來表現極佳的台灣加權指數，該指數今年已上漲49%，在全球名列前茅。

不少「影子股」因IPO限制而上漲（Getty Images)

投資者亦青睞ETF

投資於ETF的路線同樣受到歡迎。投資者越來越青睞專注於太空領域的產品，例如ARK太空與國防創新ETF，以及其他持有衛星和通信公司的航空航天基金。這支ARK基金有望連續第二個季度實現至少2億美元資金流入，這是五年來首次。

富途控股旗下線上券商Moomoo在致客戶的報告中指出，ERShares Private-Public Crossover ETF、Baron First Principles ETF和Tema Space Innovators ETF等基金一直持有SpaceX。

另一些人則選擇廣泛的那斯達克工具，他們預期SpaceX在周五早上於美國上市後，巨大的市值可能會迅速使其成為主要科技指數的重要組成部分。

如果SpaceX符合那斯達克的規模、流動性和資格要求，則最早可能在那斯達克上市後15個交易日內納入那斯達克100指數。