大家樂全年純利跌三成　專責小組助下半年反彈逾倍　豬扒飯申非遺

大家樂集團（0341）公布截至2026年3月底止全年業績，受上半年經營環境嚴峻影響，全年股東應佔溢利為1.64億元，按年下跌29.5%，收入亦減少4.5%至81.83億元。不過，集團表示，下半年業績顯著反彈，股東應佔溢利較上半年飆升151.1%，並較去年同期增長32.2%。資料顯示，大家樂上半財年僅賺0.467億元，意味下半年利潤過億元。



集團建議派發末期股息每股30港仙，較去年的25港仙為高。連同中期股息，全年總股息為每股40港仙，與去年持平。按全年盈利計算，派息率高達141.4%。



年內，毛利率減少至9.5%，主要由於經濟疲弱，消費意欲低迷，價格競爭激烈，香港市場進一步收居民外遊消費常態化及入境旅客消費疲弱的影響。

大家樂又稱，公司將視乎市場情況，實施一項股份回購計劃，以最高總金額5000萬元於公開市場回購公司股份。

大家樂去年全年純利跌三成，收入減少4.5%。（資料圖片）

香港收入跌5% 專責小組扭轉劣勢

香港零售餐飲業務整體收入為67.22億元，按年下跌5%。其中，速食餐飲收入下跌5.9%，大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別減少6%及9%，門店總數由224間減至217間；休閑餐飲收入下跌6.4%，門店總數由57間減至55間，惟Oliver’s Super Sandwiches由18間增至21間；機構飲食收入則逆市上升1%，營運業務單位由100個增至103個。

中國內地業務方面，全年收入下跌2.3%至14.6億元，同店銷售下跌9%，主要受外賣平台價格戰及消費者價格敏感度上升影響。不過，集團仍錄得盈利，並在年內開設23間新門店，重點滲透三、四線城市。集團指出，目前內地擁有逾190間門店，是少數能在當地市場持續盈利的香港餐飲企業。

大家樂指出，上半年表現受消費意欲疲弱、北上消費熱潮及旅客消費模式轉變等結構性因素拖累。為應對挑戰，集團成立兩個專責工作小組，分別由首席執行官及首席財務官領軍，從業務模式、門店網絡、成本效益及企業架構四大方向進行改革。受惠於措施迅速落地，快餐業務自第三季度起銷售跌幅逐步收窄，並重回盈利增長。

1997年大家樂一哥焗豬扒飯。（大家樂1997年廣告截圖）

一哥焗豬扒飯申請非物質文化遺產

集團特別提到大家樂快餐為旗艦產品「一哥焗豬扒飯」正式向相關部門申請列入香港非物質文化遺產名錄。公告指出，該產品從秘製醬汁、蛋炒飯到厚切帶骨豬扒，每一道工序均精益求精，集團希望透過文化價值賦予產品更深層次的品牌認同。

大家樂認為，香港正重新定位，餐飲與消費格局正出現結構性重整，集團正穩步築牢基礎，朝「重塑百億元市值企業」的願景邁進。