大家樂「大家開飯」計劃捐贈18,000份軟餐　元宵院舍送暖共嚐包點

大家樂集團宣佈連續第四年推出社區關愛項目「大家開飯」食物援助計劃。2025/26年度計劃合共提供總值約320萬港元的食物援助，首階段已於去年底展開，支援大埔宏福苑受災居民；第二階段於今日正式啟動，聚焦軟餐需求，向長者、咀嚼及吞嚥困難人士提供總共18,000份軟餐，推動共融飲食文化。



集團今日為本年度「大家開飯」計劃舉行啟動禮，藉著「大家開飯食德樂 姥笑平安慶團圓」活動，向三個合作機構包括鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會及基督教家庭服務中心轄下院舍派發近2,000個輕嚥壽桃包、菠蘿包及小籠包，祝福大家馬年食「德」快樂，「姥」少平安。

鄰舍輔導會執行委員會主席戴健文、大家樂集團食德樂總經理林志偉、基督教家庭服務中心助理總幹事彭淑玲、大家樂集團首席執行官梁可婷、香港耆康老人福利會行政總監甘淑嫻、大家樂集團休閒餐飲總經理鄧蕙翹主持啟動儀式。

適逢元宵佳節，在啟動禮後，集團義工隊走訪三個合作機構的轄下院舍，為長者們送上元宵佳節祝福，共度一個歡樂的下午。

大家樂集團於2022年首次推出「大家開飯」計劃，透過集團的餐飲專長及遍佈全港的分店網絡，為有需要人士提供持續及便利的食物支援。踏入第四年，「大家開飯」繼續以食物連繫社區，去年底推出的第一階段，先為大埔宏福苑受災居民提供食物援助，迅速回應其急切需要。

為進一步推動「同桌共膳」的共融飲食文化，第二階段的計劃透過鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會及基督教家庭服務中心，向有需要的長者、咀嚼及吞嚥困難人士發放總共18,000份「軟餐券」，憑券可換領食德樂輕嚥料理便當及上海姥姥「軟滬餐」菜式，詳情如下：

合作夥伴：鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會、基督教家庭服務中心

受助對象：長者、咀嚼及吞嚥困難人士

資助總數：18,000份軟餐

兌換機制：

﹒由合作夥伴按服務對象的需要分發換領劵。

﹒於有效期內，每張換領券可換取：

【1】食德樂輕嚥料理便當一盒

【1.1】可於64間指定大家樂快餐分店換領

【1.2】符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）等級4及等級6

【2】上海姥姥「軟滬餐」菜式

【2.1】可於7間指定上海姥姥分店換領

【2.2】憑券可換取軟滬餐寶盒一份（IDDSI等級6），或「姥姥小籠包」及「本幫燻魚」各一份（IDDSI等級4）

大家樂集團首席執行官梁可婷表示：「大家樂扎根香港 50 多年，一直以『香港人的大食堂』為使命，致力照顧社區的不同餐飲需要。透過『大家開飯』，我們希望為有需要的人送上一餐溫暖，讓他們安心『開飯』。非常感謝鄰舍輔導會、耆康會和基督教家庭服務中心的支持，讓本年度的計劃能夠深入社區，惠及有需要的朋友。在院舍探訪活動中，見到長者們享用輕嚥包點後綻放燦爛的笑容，讓我們深深體會到食物安慰身心、連結社區的力量。集團未來會繼續積極回饋社區，以愛心延續希望。」