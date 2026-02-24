大家樂奇招杜絕霸位客！「8字告示」瘋傳　網民激讚德政：做得好

快餐店講求效率迅速用餐流動性高，但部份顧客長時間佔用座位，導致其他顧客「一位難求」。有男網民於Facebook群組「新•大家樂討論區」發相，指連鎖快餐店大家樂最近以「奇招」杜絕「霸位」行為，獲網民大讚「做得好」、「德政」。



不過亦有網民質疑「奇招」成效，「有乜用？啲人咪照舊」，惟有網民反駁「點都要做㗎啦；佢哋唔聽一件事」。



有男網民發現，大家樂最近以「奇招」杜絕「霸位」行為，獲網民大讚「做得好」。（資料圖片）

外出用膳應顧己及人。有男網民日前於Facebook群組「新•大家樂討論區」發布相片，顯示大家樂於分店張貼告示，以特別字句提醒顧客用餐後讓座，令他直呼「呢啲告示牌，一早應該貼啦」。

大家樂貼告示杜絕「霸位」

告示以「8字」強調「用餐完畢，敬請讓座」。（Facebook群組「新•大家樂討論區」）

相片見到，大家樂於分店張貼告示，提醒「大堂座位供顧客用餐使用，請勿佔用四人座位，請坐一邊，利人利己」，更以「8字」寫上「用餐完畢，敬請讓座」，並呼籲「謝謝體諒前線同事」。

而這張告示下方，再有1張以更大型字體寫上「顧客用餐完畢敬請讓座」的告示。

不少網民讚大家樂「德政」。（Facebook群組「新•大家樂討論區」）

網民讚德政：做得好

這2張告示引來網民熱議，不少人讚大家樂「做得好」，「德政」、「應該每張枱都放一塊告示牌」、「好多阿毛阿叔啊，唔幫襯齋坐喺度，搞到我哋想幫襯嘅人都唔敢幫襯，都無位坐」、「其實有啲人真係好自私！有大人帶住小童做功課！有人喺度sale保險！更有公司會議或者傾其他買賣」、「真係好需要呢啲標語」、「要認真對待呢啲霸位的人」。

也有網民建議更多應對措施，「應該安裝入口閘，要用八達通，嘟廿元至入得，嗰廿元可以用返購買食物」、「其實好簡單，裝番部數據攔截機，令到啲數據有咁慢得咁慢，咁啲友睇唔到片，講電話都收唔到，嗰啲友好自然就好快走。呢招一定掂」。

大家樂做法獲網民大讚「做得好」。（資料圖片）

網民爭議成效

但亦有網民質疑告示成效，「有乜用？啲人咪照舊」、「您有您寫，我有我坐」。隨即有網民反駁「點都要做㗎啦；佢哋唔聽一件事」。