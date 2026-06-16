安寧控股高開15%　擬明年首季標售顯達土地　待交易完成後退市

「甜甜三寶」之一的安寧控股（0128）宣布計劃出售位於荃灣老圍顯達路10號﹑即前顯達鄉村俱樂部土地，同時指出在完成出售有關土地後，自願撤銷上市公司地位。



受到有關消息刺激，安寧高開15%，最新報0.46元。

公司指出於2024年7月顯達路土地換地申請程序接獲政府的臨時要約基本條款後，已展開擬議道路工程所需的法定道路刊憲程序，該道路工程構成換地申請條款及條件的一部分。目前道路刊憲程序仍在進行中。完成道路刊憲乃政府評估補地價及發出正式要約基本條款（包括補地價金額）的先決條件。

公司指出，道路刊憲屬法定並分多個階段進行的程序，涉及既定步驟、公眾諮詢及監管審閱，其所需時間或會延長。目前的道路刊憲申請已於2024年11月向地政總署提交，而根據公司目前可得資料及政府的指示性時間表，預期道路刊憲將於2027年4月前後完成。根據財務顧問提供的意見，以及公司至今從專業房地產顧問取得的意見，倘建議出售事項於道路刊憲完成前落實，當顯達土地的新業主提交新的換地申請時，現有的道路刊憲程序能否在顯達土地業權變動後繼續進行，仍存在不確定性。投標者或會因可能需要重新進行道路刊憲程序，以及其對顯達土地發展時間表造成的相應影響而卻步。該等不確定性從買方角度而言吸引力較低，並可能對投標意願、招標競爭程度及成交價造成不利影響。

擬明年首季為顯達路地招標

因此，為優化投標參與度、提升招標競爭力及股東整體回報，公司目前擬2027年第一季度展開招標程序，以配合道路刊憲程序的預期完成時間，指示性目標為於同年第三季度完成建議出售事項，惟具體時間將視乎市況及監管程序（包括道路刊憲時間表的任何變動）。董事會目前認為，此安排應可減少造成買方不確定性的一個重大來源，同時避免倘公司等待政府發出正式要約基本條款（包括補地價金額）而可能產生的額外延誤及執行複雜性。

公司指出截至去年底止，有關土地賬面值為3.2億元，惟強調僅屬公允價值，。建議出售事項的實際代價將取決於招標程序的結果，而招標結果又可能受多項因素影響，包括當時市況、投標者參與度及其意向、補地價假設及其他相關因素。

公司亦指出，當完成出售顯達土地及除牌前，擬向股東派發股息。該金額將包括建議出售事項所得款項淨額、本公司若干現金儲備（須遵守香港法例第622章公司條例（「公司條例」）的規定），以及可能出售及╱或贖回本公司金融資產（「建議出售金融資產」）所產生的所得款項淨額，並經計及公司須支付相關費用及開支，以及維持充足營運資金水平及遵守所有適用法定及監管規定的前提下釐定。

計劃賣地後向股東派息

公司指出，為推進建議分派，亦擬透過以下方式建立足夠的可供分派儲備：(i)根據公司條例實施免法院訴訟股本削減（「建議股本削減」）； 及 (ii)向香港特別行政區高等法院申請解除一項維持特別儲備約8.08億元的承諾（「建議法院申請」），該特別儲備乃因公司於2002年進行的股本削減以降低本公司股份面值而產生。由於建議分派的金額將取決於（其中包括）建議出售事項的最終所得款項淨額、建議出售金融資產的變現價值、適用成本、開支、負債、營運資金需求以及建議股本削減及建議法院申請的完成情況，因此，現階段未能就每股分派金額提供任何指示性數字。待選定買方並確立建議出售事項及建議交易（定義見下文）的主要條款後，將向股東提供進一步資料。

股東之一﹑基金公司亞皆老街管理（ASM）表示對於今次公司管理層作出有關舉動予以讚賞，又指出有關舉動反映出香港資本市場的高水平管治，以及為估值被低估的公司設立榜像。ASM希望其他上市公司如中華汽車（0026）可以參考。