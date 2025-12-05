安寧控股公布私有化失敗前賣股　中央證券登記前總監內幕交易罪成

中央證券登記前總監被裁定內幕交易罪成後還押看管。繼證券及期貨事務監察委員監會（證監會）早前提出刑事檢控後，東區裁判法院昨﹙4日﹚裁定香港中央證券登記有限公司前總監蔡俊威，就安寧控股﹙0128﹚的股份進行內幕交易罪成。

蔡承認內幕交易罪。法院將他還押看管，並將案件押後至2025年12月18日判刑。

2023年6月2日，安寧與要約人發出聯合公告，建議將安寧私有化，但前提是須在法院會議上獲無利害關係股東的至少75%投票權批准。中央證券登記是獲安寧委聘，負責寄發及收集代表委任書，並在擬訂於2023年9月26日召開的法院會議上擔任投票程序的監察員。

案情指，蔡在關鍵時間作為中央證券登記企業服務的總監，參與了統籌及監察投票程序。2023年9月22日晚，蔡從代表委任書得知，該私有化未能達到所規定的投票門檻。雖然蔡明知有關資料屬內幕消息，但卻於2023年9月25日，即在安寧公布私有化失效之前，將其1,500,000股安寧股份全數沽售。在有關公告發出後，安寧的股價於2023年9月27日下跌10.26%至收報0.35元。結果，蔡得以避免約289,500元的虧損。