截至5月底外資持中國國債增至3.21萬億元人民幣　逾1年來首次增持

人民銀行上海總部公布，截至5月底，境外機構持有銀行間市場債券3.21萬億元（人民幣，下同）， 較4月底的3.12萬億元增加，是外資一年多以來，首次淨增持境內人民幣債券。



《路透》報道，全球資金避險情緒升溫之際，人民幣債券正在重新吸引部分海外資金流入，從主權基金、中央銀行，至保險公司，均在重新評估中國固定收益資產的配置價值。

今年3月中東戰事爆發以來，環球債價急跌，美國、英國、歐洲及日本的國債孳息率飆升35至60個點子，同期中國國債的債息率卻下降8個點子。事實上，中國債息仍低於其他市場，10年期債息只有1.75厘，較日本同年期債息低約1個百分點，扭轉了直至2025年底日本仍處於最低利率水平的局面。

瑞銀資產管理主動型固定收益主管Matthias Dettwiler 指出，中國國債與歐洲利率的相關性幾乎為零，本身已具有吸引力，而對尋求分散風險或保本的投資者而言，收益率水平甚至不再是最重要的考慮因素。

報道分析稱，中國債市能在中東石油危機引發的震盪中保持相對穩定，與中國擁有龐大能源儲備、人行政策較為寬鬆，以及受疲弱消費需求拖累而持續低通脹有關。