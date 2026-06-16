SpaceX上市｜未來資產證券投資者未獲分貨　韓監管機構擴檢查範圍

《彭博》引述消息報道，韓國金融監管機構擴大對未來資產證券的檢查範圍，以調查該經紀公司未能獲得分配SpaceX首次公開招股（IPO）股份的原因。



未來資產是此次IPO的承銷商之一，曾向部分投資者提供認購股票的機會，但最終並未獲得任何股份。

圖為太空探索技術公司SpaceX標誌與迷你衛星模型。（Reuters）

據報韓監管機構上周已作檢查

報道引述消息指，韓國金融監督院上周已開始對該券商進行檢查，以確定認購SpaceX股票的投資者是否符合註冊專業投資者的資格要求。

與大多數亞洲市場一樣，韓國的散戶投資者也被排除在SpaceX大型上市交易之外。未來資產選擇以非公開配售的形式向註冊為專業人士的客戶而非散戶投資者提供股票。

報道引述消息指，儘管未來資產已接受投資者的保證金，但在SpaceX的IPO中卻未能獲得任何股份分配，因此監管機構擴大了調查範圍。

未來資產提供的機會吸引旺盛需求。據Yonhap Infomax報道，首期3億美元的認購在短短一分鐘內便售罄，每位投資者的最低投資額為10萬美元，最高投資額為300萬美元。該公司原計劃6月8日開放第二期2億美元認購。

就未能獲分派股份向投資者道歉

據《首爾經濟日報》引述發送給投資者的簡訊報道，未來資產證券就未能確保投資者獲得SpaceX的IPO股份一事向投資者致歉，並表示將考慮對受影響的投資者進行經濟補償。報道稱，未來資產證券聯席行政總裁Kim Mi-seob和Heo Sun-ho周一（15日）在簡訊中表示，公司正在查明具體情况，並將及時發布最新消息；未來資產將「全面考慮包括財務補償在內的各項措施，以恢復客戶信任」。