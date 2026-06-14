上市首日破2萬億市值　馬斯克SpaceX帝國估值過高？｜新聞背後

2026年6月12日，SpaceX以史上最大規模首次公開募股登陸華爾街，首日收盤市值達2.1萬億美元（約16.45萬億港元），創辦人馬斯克（Elon Musk）也因此成為全球首位萬億富翁。這位向來擅長以虧損換取未來的企業家，其商業帝國並非一日建成，而是從二十多年前的網路創業開始逐步打造。



馬斯克的創業之路始於Zip2與PayPal（前身X.com），這兩家公司為他帶來約兩億美元的啟動資金，讓他得以在2002年創立SpaceX，並在2008年接手主導電動車公司Tesla。如今Tesla市值約1.5萬億美元，雖面臨比亞迪的激烈競爭，去年失去全球最大電動車製造商寶座，但馬斯克反覆強調，Tesla的未來不在賣車，而在自動駕駛計程車與人形機器人。此外，十年前收購的太陽城公司也讓Tesla涉足太陽能領域。

SpaceX則是馬斯克手中最引人注目的資產。這家太空科技公司去年營運虧損26億美元，但其衛星通訊業務星鏈貢獻44億美元營運收入，成為重要的現金流支柱。今年初，馬斯克更將SpaceX與人工智慧公司xAI合併，後者旗下擁有社交平台X（原Twitter）及Grok聊天機器人，但這些業務均處於虧損狀態，xAI去年營運虧損達六十四億美元。儘管如此，市場仍為「移民火星」「太空資料中心」等科幻願景買單，SpaceX的IPO因而締造歷史。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

遭質疑估值過高

除了火箭與電動車，馬斯克還跨足腦機介面與地下隧道。Neuralink是他最具爭議的賭注之一，已針對脊髓損傷患者展開臨床試驗，今年一月宣布全球有21名參與者。而The Boring Co.公司則致力於挖掘地下高速隧道，「拉斯維加斯環線」項目已部分營運，卻遭指控違反安全與環境法規，在杜拜與納許維爾的擴張計畫同樣受阻。

如今，越來越多這類高風險的前沿科技企業被合併到同一家公司旗下，而馬斯克仍擔任多家公司的首席執行官，此外還在各種其他企業的擔任高級管理者或持有股份。有人質疑SpaceX的估值過高。

SpaceX承諾將成為人工智慧領域的領導者，並有朝一日幫助人類實現多行星生活——其目標遠大，有時聽起來像是科幻小說，涵蓋了從在太空建立資料中心到殖民火星等一系列宏偉目標，但這些目標大多依賴未經證實的技術和巨額資金需求。