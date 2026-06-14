SpaceX上市｜中國航天專家：中國不需要也不可能複製SpaceX

美國太空探測公司SpaceX於6月12日掛牌上市，創辦人暨行政總裁馬斯克（Elon Musk）成為全球首位資產破萬億美元的富豪，更創下全球最大規模IPO紀錄，也引發大眾對全球太空經濟格局及中美科技的熱烈討論。



北京航空航天大學教授、《商業航天：太空經濟新藍海》一書作者沈映春接受《北京日報》採訪時指出，「中國不需要、也不可能複製SpaceX」，她指出，中美之間不是「誰更先進」，而是「誰更適配」，既然SpaceX已經跑通了完整商業閉環，中國商業航太目前的主要任務，是解決「有沒有」、「貴不貴」的問題—先用舉國體制快速補上基礎設施短板，再透過市場機制把成本壓下來。



沈映春稱，未來中國的「空天地一體化」網絡，將率先大規模應用於智慧城市、低空經濟和應急減災，這是任何國外星座都無法提供的獨特場景，「是中國商業航天實現『彎道超車』的土壤」。



2026年6月12日，美股SpaceX上市，民眾在宣傳板前影相（Reuters）

她表示，SpaceX最重要的意義在於率先跑通了從「低成本發射」到「衛星組網」，再到「持續盈利」的完整商業閉環。這不僅驗證了商業航天的「可投資性」，亦正在重新改寫全球商業航天的競爭格局。

沈映春指出，中國的優勢在於強大的工業製造能力、以及「政府搭台、企業唱戲」的能力，中國模式的優勢則在於規模，用國家意志集中資源，系統性解決基礎設施、標準制定、風險分擔等市場失靈問題。

6月4日19時39分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌11組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。（新華社）

沈映春分提到SpaceX的估值邏輯完全不同於傳統企業的市盈率思維，而是資本市場對其未來幾十年潛在收益的「前瞻性定價」。過去航天領域被視為「國家投入、不計回報」，而早期的「銥星計劃」雖技術超前，最終卻因無法賺錢而破產。

相反，SpaceX已成為穩定運作的盈利機器。2025年，其「星鏈」（Starlink）營收已達到114億美元，佔SpaceX總收入的70%以上，利潤率高達50%。沈映春認為，此次上市帶來深遠意義：包括驗證商業航太的可投資性、確立「企業主導、市場驅動」模式的標竿、倒逼全球競爭加速。

中國將「航天強國」納入規劃：從競爭走向規則制定者

沈映春指出，商業航天的核心邏輯已從「能不能上天」轉向「能不能賺錢」。現時網約車、外賣定位、地圖導航、遠洋船舶與極地科考的通信，以及天氣預報、農業保險及城市管理等，均深度依賴商業航天，其應用場景已延伸至衛星互聯網、低空經濟、自動駕駛及應急救援等領域。

北京航空航天大學教授、《商業航天：太空經濟新藍海》一書作者沈映春。（北京航空航天大學官網）

沈映春提到，「航天強國」首次寫入國家規劃，意味著中國航天發展從「工程邏輯」進一步走向「產業邏輯」。航天不僅是「大國重器」，更被正式定位為現代化產業體系的重要支柱，將如同高鐵和5G一樣，承擔帶動經濟增長、創造就業及輸出技術標準的角色。

沈映春表示，過去10年，中國商業航天走完了國外幾十年的路，目前已穩居全球第二。民營商業航天企業已被納入國家航天發展總體布局，中國正逐步從參與競爭走向參與規則制定。

學者：中國具備三大優勢無須複製SpaceX

針對中美差距，沈映春指出，兩國在商業航天領域的差距客觀存在且具結構性，主要集中在「發射能力」和「成本控制」兩個維度。

目前中國面臨的最大短板是「星多箭少」。雖然中國「GW」星座、「千帆」星座和「鴻鵠-3」星座的規劃衛星總數接近2.8萬顆（日前長征六號改運載火箭已成功將千帆極軌11組衛星送入預定軌道），但國內商業火箭的年發射能力與建設需求仍有較大缺口，可回收火箭技術及下游商業應用亦有待進一步成熟。

「千帆星座」未來將借助可重複使用火箭來組網。圖為試驗中的其中一款可重複使用火箭「朱雀三號」。（網上圖片）

不過，沈映春強調，「中國不需要、也不可能複製SpaceX的道路」。沈映春稱，中國商業航天的獨特優勢是強大工業製造能力，中國目前擁有55個衛星工廠，完善的供應鏈令中方無須擔心衛星製造產能。政府與企業高效協同的模式，能高效解決基礎設施及資本退出的系統性難題。

太空旅遊走向大眾化 2028年有望實現首飛

沈映春提到，除了衛星組網，太空消費時代亦正悄然來臨。2021年兩位美國億萬富翁完成亞軌道飛行後，太空旅遊引發全球關注。雖然目前高昂的費用令其流於極少數高淨值人群的專屬，但沈映春認為，如同早期飛機由貴族專屬走向大眾化一樣，未來太空旅遊有望逐步加入中等收入群體的夢想清單。

沈映春指出，中國企業在此領域亦有部署。北京穿越者載人航天科技有限公司已宣布一位青年演員成為太空游客，預計將於2028年實現國內首艘商業載人飛船的首飛。

廣州商業航天發射企業中科宇航17日宣布其「太空旅行飛行器」計劃在2028年開始載人太空邊緣旅遊。（光明網）

目前該公司已在載人飛船主動防熱技術、智能飛控計算機研發等多項關鍵技術上取得突破。其首批11名太空遊客名單涵蓋科學家、企業家及演員，顯示參與者正向更廣泛的社會群體擴展。

太空「跑馬圈地」進入白熱化

面對國際競爭，沈映春指出，中國與美國主導的《阿爾忒彌斯協定》模式存在根本分歧。中國反對個別國家通過單邊協定主導規則制定，堅持在聯合國框架下，通過多邊協商構建更加公平、開放、包容的全球外空治理體系。

與此同時，中國正奉行「先让自己具備同台競爭的能力，再推動規則向公平方向演進」的原則。現時中國憑藉「GW」、「千帆」及「鴻鵠-3」三大星座規劃、成熟的液氧甲烷火箭技術，以及月球採樣返回的成果，已確保自身在國際規則博弈中擁有足夠的話語權。