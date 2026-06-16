花旗睇淡油價　另分別上調金銀目標價至4500美元及70美元

受到美伊正式簽署諒解備忘錄（MoU）、中東地緣政治僵局有所打破的影響，花旗銀行於今日（16日）發布報告，其下調國際原油價格預期，同時大幅上調未來3個月的黃金與白銀目標價。



花旗指出，地緣政治風險溢價正在快速消退，全球商品市場正在發生劇烈轉向。隨着美國和伊朗正式簽署諒解備忘錄，霍爾木茲海峽的航運預計在7月中下旬全面恢復正常，這一重大變革徹底扭轉了花旗對原油與貴金屬市場的定價邏輯。

停擺產能重回市場 布油睇淡至65美元

對原油市場方面，花旗轉入睇淡情景。花旗表示，目前的「基本情景」已經轉向此前設定的熊市情景。花旗分析師認為，市場目前正在消化中東停戰帶來的利好，原油長期的供應中斷擔憂已經解除。每日超過1,000萬桶的停擺產能即將重回市場，這將導致原油供需在2026下半年轉為嚴重過剩。因此，花旗堅決調降布蘭特原油下半年的估值至70至75美元，2027年全年均價更從先前預估的80美元大幅調降至65美元。

花旗下調布蘭特原油2026下半年的估值為70至75美元，2027年全年均價更從先前預估的80美元大幅調降至65美元。（Reuters）

除花旗外，摩根士丹利同步下調油價預期。摩根士丹利於昨日發布報告，預計布倫特原油第三季度均價為每桶90美元，而此前預期100美元；第四季度為每桶80美元，此前預期95美元。該行分析師Martijn Rats指出，中東產量恢復時間已提前一至兩周，預計7月中旬起逐步恢復，「目前仍有許多問題有待商議，關鍵風險依然存在，但這是邁向緩解衝突的重要一步。」

油價回落通脹轉負 聯儲局或重啓減息

對於與貨幣政策上，花旗預計，隨着油價及汽油價格的回落，未來幾個月內將為全球市場帶來負值的整體通脹讀數。花旗表態稱，能源價格壓力的消退，將促使聯儲局官員將原油的定性從「通脹風險」轉向「中性乃至通縮因素」，這會減緩央行的加息壓力，甚至提前重啟降息步伐。

利率預期整體緩和 金銀價齊上調

對黃金與白銀方面，花旗則上調預期。此前由於預期名義利率可能在高位維持一段時間，花旗曾在5月短暫轉向看淡黃金、並下修目標價至4,300美元。然而隨着停戰備忘錄正式敲定，油價暴跌直接壓低了美債收益率與美元指數。花旗認為，利率預期的整體緩和降低了黃金的持有成本，避險資金與政策寬鬆預期將形成共振，因此強烈重新上調未來3個月的金價預期至4,500美元，白銀上調至70美元。