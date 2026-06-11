中國5月原油進口量大幅下跌　分析：一旦恢復採購或引爆油價上升

在全球能源市場正承受供應危機之際，中國的原油採購量大幅放緩，中國海關總署6月9日公布5月原油進口量為3,308萬噸，較4月下滑14%，按年跌29%。目前，市場對於中國儲備油消耗速度、原油進口回歸節奏觀點分化，讓未來油價走勢充滿不確定性。



外界分析，中國本輪原油進口銳減並非需求走弱，而是依託超10億桶戰略儲備油，採取「防禦性罷買」策略。

法國興業銀行（Société Générale）商品研究主管Mike Haigh表示，中國原油進口的減少量等同日本全國需求，其對沖斷供衝擊的力量，甚至超越歐美日聯手釋放戰略儲備（SPR）的總和，成功將布蘭特期油壓制在每桶100美元以下。

與此同時，日媒指出，高油價也對中國內需形成壓力，5月國內航班同比下跌8.3%，工業總產值增速創三年新低，民眾出行、工業生產均出現自發性消費降級。

中國是全球最大石油進口國，目前每年進口量超過5億噸。圖為浙江舟山港的原油碼頭。（Getty）

市場更憂慮中國這種緩衝並非無限，多家機構警告全球儲備油已接近前所未有的地位。荷蘭國際集團（ING）分析師派特森（Warren Patterson）和曼泰（Ewa Manthey）指出，隨著夏季用油旺季來臨，中國原油庫存消耗速度將持續加快，緩衝空間逐步收窄。

摩根士丹利（Morgan Stanley，「大摩」）分析師指，中國買家為防庫存見底，極可能在6月中下旬重返市場採購，屆時或引爆新一輪全球油價上升風險。