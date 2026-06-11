特朗普：美軍成功護送200艘船穿越霍爾木茲　為市場提供1億桶原油

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月10日（周三）表示，他5月指示美軍「執行一項秘密任務」，為通過霍爾木茲海峽的油輪及商船提供支援。特朗普聲稱，這項任務已成功讓超過1億桶原油通過這條重要的航道流入市場。



特朗普在網上發文表示：「上個月，我指示我們偉大的美國軍隊執行一項秘密任務，協助油輪和其他商船通過霍爾木茲海峽。」

2026年6月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）聲稱，美軍已成功讓超過200艘商船及1億桶原油，通過霍爾木茲海峽流入市場。（Truthsocial@realDonaldTrump）

他指出：「今天，我很高興地宣布，這項努力已讓超過1億桶石油通過航道進入公開市場。

特朗普表示有超過200艘商船成功通過霍爾木茲，證明控制該海峽的是美國，而不是伊朗。

特朗普強調：「超過200艘商船已安全通過該海峽。這一巨大成功的努力是因為美國控制着霍爾木茲海峽，而不是伊朗。他們的軍隊已被擊敗，他們的經濟崩潰了。伊朗完蛋了！」

特朗普同日在白宮向記者暗示暗示了這項行動，稱正是這項行動導致油價沒有飆升至每桶250美元。

特朗普表示：「我們正在獲得數百萬桶石油。我今天才首次宣布，但我們一直在獲取數百萬桶石油，每晚都有數百萬桶。數百萬桶石油被帶出來，這就是為甚麼油價是每桶85美元、90美元，而不是250美元的原因。」

對於面對如此嚴重的供應衝擊，石油價格反應相對平靜，外界產生許多理論。有專家認為，其中一種可能性是運送所謂「秘密石油」的油輪可能透過關閉應答機（transponders）來​​躲避封鎖。

2026年6月10日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮橢圓形辦公室簽署《確保美國安全法案》（Secure America Act）。（Reuters）

此外，美國能源部長賴特（Chris Wright）同日在國會聽證會上表示，過去一周經由霍爾木茲海峽運輸的石油數量增加，是「美國動用軍事力量增加該航道石油流量」的結果。

賴特稱，通過該海峽的船隻並非伊朗船隻。