螞蟻集團發布AI版支付寶　新版本已啟邀測　加入港府出海服務平台

螞蟻集團正式發佈AI版支付寶，命名「阿寶」。公司指，這是令支付寶成為全球首個完成全端AI化的超級應用。



支付寶用戶「往右一滑」即可體驗逾萬種服務，目前新版本已啟動邀請測試，將逐步向所有用戶開放和迭代。



簡化界面 可幫助匹配萬種服務

公司指，正採取全新的交互方式，令界面更清爽簡潔，進入支付寶AI版，會僅出現兩個功能頁「阿寶」和「資產」。阿寶可以通過用戶一句話，理解意圖、匹配服務，幫忙預約家電維修、寄快遞、打車、點餐等，甚至可包括幫助用戶尋找電動車充電樁，點擊「充電」即可享用服務，無需在不同小程序和頁面之間選擇和跳轉。

螞蟻集團正式發佈AI版支付寶，命名「阿寶」。（資料圖片）

AI無資金管理權限 僅當「跑腿」

此外公司強調，管錢這件事，支付寶沒有交給AI，會用一個獨立的「資產」頁面呈現給用戶，不會動用戶的錢，AI只執行用戶明確同意的事情，涉及資金變動或支付環節，必須本人確認。

螞蟻集團支付寶事業群總裁李俊表示，「支付寶資金管理權限永遠掌握在用戶手上，我們也持續承諾『你敢付，我敢賠』，安全保障體系還會持續增強」。

集團加入港府出海服務平台

此外，螞蟻集團加入港府出海服務平台。數據顯示，2026年至今，藉助螞蟻國際業務經香港「出海」的內地商戶數按年增長逾 65%，涵蓋電商、AI創業、創意產業、航空、新能源汽車等新興領域。