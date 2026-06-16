港產基金ASM狙擊停牌股　再提部分收購要約　稱予散戶最後逃生門

停牌中、擁有礦資源的綠科科技國際（0195）宣布，港產基金Argyle Street Management﹙ASM﹚旗下Yellowstone International Limited﹙要約人﹚提出部分收購要約，以每股0.4元收購尚未擁有的不超過2.3億股股份，佔公司已發行股本16.84%。據了解，今次已經是ASM第二次向綠科科技國際提部分收購要約，也是後者第四次被提收購要約，港股市場少見。



是次要約價每股0.4元，較2024年8月30日最後交易日收市價0.28元溢價42.86%。要約人根據部分收購要約須付現金代價總額9,200萬元。

緊隨部分收購要約完成後，要約人及其一致行動人士於公司持股17.77%。要約人認為，部分收購要約對合資格股東有利，原因為(i)部分收購要約將為有意於暫停買賣期間實現全部或部分投資的合資格股東提供機會；及(ii)部分收購要約一經作出，將在所有方面均屬無條件。

綠科科技國際獲要約人Yellowstone International Limited提出部分收購要約，以每股0.4元收購尚未擁有的不超過2.3億股股份，佔公司已發行股本16.84%。（網頁截圖）

ASM：停牌可能性高 予小股東最後逃生門

Yellowstone母企Argyle Street Management Limited負責人表示，目前已持有1%綠科科技國際股份，第二次提部份收購要約，希望能再收購大約17%股份，從而行使召開股東大會的權利，並「進場」與其他股東洽談，改善公司企業管治，釋放價值。

其強調這也是小股東的最後「逃生門」，並稱綠科科技國際停牌可能性極高，「一旦停牌，小股東的股份就成廢紙。」