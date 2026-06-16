專家訪談│點評家辦投資策略　籲布局量子領域　留心生科主題

上半年將完結，市場表現分化，美股破頂、資金湧進AI概念股，而原本熱炒的資產，如黃金卻乏人問津。另外，ETF亦大行其道。凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠出席亞洲家族辦公室基金會（AFOF）舉辦「探索2026下半年家辦投資趨勢」的專題講座時表示，當前市場局勢複雜，投資者避險情緒升溫，導致資金大量湧入黃金及各類ETF。他提醒，當散戶一致性地將黃金或ETF視作避險資產時，流動性擁擠反而可能加劇市場波動，形成新的風險。

他亦補充，在通脹與利率前景未明之際，具備穩定現金流的核心區房地產，仍可作為有效的避險配置選項。

梁啟棠認為下半年市場前景未明。（張偉賢攝）

王華︰籲布局量子領域

出席同一場合的易方資本創辦人及投資總監王華觀察到，近期不少單一家族辦公室（SFO）參與IPO的頻率明顯增加，尤其在人工智能主題熾熱的背景下，市場對AI相關新股趨之若鶩，導致定價機制與盡職審查出現混亂，部分企業尚未有成熟盈利模式便獲大幅超額認購。他警告，這種「非理性參與」或會令散戶及部份家辦承擔過高估值風險。

王華進一步提到量子電腦的潛在衝擊。他稱，雖然量子電腦目前仍處於早期商業化階段，但其對現有加密技術、金融模型及藥物模擬等領域的顛覆性不容忽視。他預期2026至2027年間，部分量子演算法將開始應用於投資組合優化與風險管理，家族辦公室應提前佈局相關技術專利或參與量子軟件初創的早期融資，以捕捉下一輪算力革命所帶來的超額回報。

寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩﹙左﹚與王華（右）認為量子電腦投資價值。﹙張偉賢攝）

龔偉廷︰多加留意生物科技主題

華夏基金（香港）總監及多資產投資經理龔偉廷則建議，投資者除關注黃金與債券外，可多加留意生物科技主題。

他指出，現時醫療科技已融合AI與機械臂等創新技術，廣泛應用於微創手術、精準癌症治療及新藥研發。尤其在抗癌領域，AI輔助的藥物篩選大幅縮短療程設計時間，而機械臂手術亦提升了治療精準度與康復效率。他預計，相關生物科技板塊的預期年度盈利增長可達20至40億美元，且具備指數級增長的潛力，是家辦中長期配置中不可忽略的高增長領域。