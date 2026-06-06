特朗普今年大手買入後大跌的10隻股票　藏壽司Uber波音全部慘賠

撰文：聯合新聞網
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多年來做過許多糟糕投資，但多虧近期揭露資料，讓大眾知道他股票投資組合當中包含了哪些稀奇古怪的東西。

例如日前引起話題的日本連鎖迴轉壽司藏壽司美國子公司（Kura Sushi USA），特朗普在2月2日投資該公司股票100萬至500萬美元，這對一個長期以來給人印象晚餐應該是吃得來速（Drive-Thru）快餐的總統來說可是個大數字。

但特朗普或許應該多投資他熟悉的東西。自那之後，美國藏壽司股價下跌了18%，使其成為特朗普今年買進最糟的股票之一。雖然在這筆投資5月14日被揭露後，藏壽司曾大漲18%，但仍低於先前高點。

特朗普今年最糟的10檔交易（01製圖）

【懶人包】一個圖輯看清福布斯整理的特朗普今年最糟10檔交易：

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《福布斯》雜誌日前分析特朗普今年做過的最大240筆交易，發現最賺錢的全都是科技公司，這些公司在他運用聯邦政府力量推動的AI熱潮中賺得荷包滿滿。

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但AI既能載舟也能覆舟：有些特朗普投資組合中表現最差的股票，受到了AI焦慮的嚴重打擊。以軟體公司Workday和Adobe為例，特朗普2月10日分別買進這兩家公司100萬至500萬美元。這兩家公司的主力產品（分別為人力資源軟體和設計工具），都面臨到可能被生成式AI取代的疑慮。自那之後，Adobe下跌10%、Workday下跌近20%，代表如果特朗普各買進300美元，他將總共損失約90萬美元。

但也不是所有排名前十的公司，下跌都是因為這項矽谷的最新發明。特朗普今年虧最多的是金融科技巨頭富達全國資訊服務公司（FIS），該公司股價自2021年觸頂以來大多呈現跌勢。假設特朗普1月買進的金額是公布價格區間的中間值，那他將虧損逾100萬美元。

又或是波音，這家航空和國防巨擘的股價，在特朗普開始轟炸伊朗後重挫，如今也只有略為復甦。特朗普在5月訪中時，為波音爭取到北京承諾購買200架飛機，但數量遠低於投資人預期。與特朗普一起出訪的波音CEO奧特柏格（Kelly Ortberg）表示，還有更多中國訂單在洽談中。

美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

以下為福布斯分析整理的特朗普今年最糟的10檔交易（金額單位皆為美元）：

1. FIS

買進時間與金額：1月12日，100萬至500萬
之後跌幅：37%
中位數虧損：110萬

2. Workday

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬
之後跌幅：19%
中位數虧損：55萬

3. 美國藏壽司

買進時間與金額：2月4日，100萬至500萬
之後跌幅：18%
中位數虧損：55萬

4. 康凱斯特（Comcast）

買進時間與金額：1月12日，100萬至500萬
之後跌幅：13%
中位數虧損：40萬

5. PTC

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬
之後跌幅：13%
中位數虧損：40萬

6. Axon Enterprise

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬
之後跌幅：12%
中位數虧損：35萬

7. Adobe

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬
之後跌幅：10%
中位數虧損：35萬

8. Uber

買進時間與金額：3月17日，100萬至500萬
之後跌幅：9%
中位數虧損：25萬

9. 波音

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬
之後跌幅：8%
中位數虧損：25萬

10. 波士頓科學

買進時間與金額：3月17日，50萬至100萬
之後跌幅：29%
中位數虧損：20萬

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