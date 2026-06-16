日央行指加息應對物價上揚　難判斷何時達到中性利率

日本央行今日（16日）公布議息結果，決定加息0.25厘，今次利率決議以7比1投票結果通過，其中一位委員淺田統一郎持不同意見。



日本央行表示，2027年4月起暫停縮減債券購買規模，將日本公債每月購買規模維持在約2萬億日圓。現行計劃則沒有改變，即在2027年1月至3月之前，每季度將每月日本國債購買規模減少2,000億日圓。

內田真一指加息為應對通脹

日本央行行長植田和男因治療肝囊腫感染住院，缺席今次會議，亦未參與投票。會後的記者會由副行長內田真一（Shinichi Uchida）主持。

內田真一表示，這次加息主要是因應物價持續上升，以及通脹脫離目標的潛在風險，有助推動經濟可持續增長，與政府目標一致。隨潛在通脹率逼近2%，需警惕物價進一步上升的風險，確保貨幣政策及時調整。

他補充，與上次會議相比，日本經濟下行風險已大幅減弱，企業加薪變得更積極，成本向下游企業傳導速度加快，同時匯率變動對物價的影響也更為顯著，因此需更加警惕通脹風險。未來將密切關注經濟、物價及金融動向，並特別注意中東局勢發展，靈活調整政策以因應各種風險。

針對日圓持續走弱，內田真一表示，持續關注匯率動向，雖然貨幣政策不以匯率為目標，但日圓走弱對經濟及通脹影響顯著，特別是在企業積極加價和加薪的情況下，日圓貶值帶來的傳導效應更容易反映到潛在通脹上。

難判斷何時到達中性利率

內田真一表示，目前難以判斷政策利率何時能達到中性水平，這必須在實際加息推進的過程中觀察和評估，因此現階段未有明確時間表。

他補充，一旦達到這一中立狀態、金融環境不再保持寬鬆時，央行將根據情況，採取與現行不同、並以新環境為前提的貨幣政策方針。

針對暫停縮減國債購買，內田真一表示，債券市場功能已有顯著改善，隨日本央行在債市中的角色減少，需給本地銀行及其他投資者時間適應，但資產負債表仍會持續適度收縮。

他表示，現階段目前暫無固定每月2萬億日圓買債的期限，短期內不會改變暫停縮減購債的決定，但未來會視國內投資者資產調整進度靈活調整，同時兼顧市場預期穩定。

另外，針對行長植田和男因短期住院而缺席今次會議，內田真一表示，這僅為短暫住院，不會對央行運作產生太大影響。