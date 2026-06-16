日本議息｜日央行加息0.25厘至1厘　創近31年新高　圓匯輕微上揚

日本央行結束為期兩天的貨幣政策會議，一如市場人士預期，將政策基準利率從0.75厘上調25個基點至1厘。這是日本自2024年解除負利率以來的第四次加息，利率水平創下1995年以來、近31年的新高。

議息結果公布後，日圓兌1美元最新報160.17；每百日圓兌港元回升至4.88835。



儘管央行行長植田和男因病缺席今次會議，這也是1998年以來日本央行行長首次缺席預定政策會議，由副行長冰見野良三主持審議，其餘委員對抗通脹立場堅定，加息決議獲得通過。今次會議，以7票對1票通過是次加息決定。

此前市場調查顯示，高達94%的經濟學家已預判今次加息落地，政策調整基本符合市場共識。

明年4月起停縮每月買債規模

同時央行亦指出，將從現在起至2027年1月至3月期間，原則上每自然季度減少約2,000億日圓的日本國債月度購買計畫額度。自2027年4月起，其日本國債月度購買額度將維持在約2萬億日圓。

如果長期利率快速上升，日本央行將採取靈活應對措施，例如增加日本國債購買規模，開展日本國債固定利率購買操作（這兩項操作均可不受日本國債月度購買計畫的限制），以及開展以集合擔保為物件的資金供應操作。

此外，日本央行今後不會對日本國債直接購買計劃進行中期評估。不過，央行準備在貨幣政策會議上，根據日本國債購買的基本思路以及日本國債市場走勢等其他因素，在認為必要時調整日本國債的購買速度。

日本央行宣佈加息25個基點，至2024年結束負利率以來，政策利率已升至1%。

日加息源自通脹、匯率雙壓力

市場認為，本次加息的壓力源自通脹與匯率兩方面。一方面，由於中東戰爭，日本輸入型通脹壓力顯著加劇，以日圓計價的進口物價指數按年大漲25.5%，其後快速傳導至整體物價。日本央行已將2026財年核心通脹預期大幅上調至2.8%，持續高於2%的官方目標。

另一方面，日圓匯率持續疲軟。目前，美元兌日圓已突破160關口，在進口成本壓力下，日本央行不得不通過加息遏制日圓貶值勢頭。值得注意的是，即便利率升至1厘，扣除接近3%的通脹率後，日本實質利率仍為負值，意味著貨幣政策整體仍偏寬鬆，後續加息空間依然存在。

近五年來，美元兌日圓匯率一路走高。截至6月15日，1美元可兌160.08日圓，突破160關口。（TradingView製圖）

加息周期未結束 市場料央行今年四季度再加息

對於後續政策，市場普遍預期日本央行的加息周期尚未結束。據外媒數據，超過四分之三的專家預估日本央行將在2026年第四季度再度加息。屆時，日本利率將推高至1.25厘。另有部分經濟學家認為，政策利率將在2027年第二季度達到1.5厘，整體加息步伐將快於此前市場預期。

不過，市場亦提醒，單次加息恐怕難以扭轉日圓弱勢。目前，美日利差仍處高位，美國政策利率維持在3.5厘至3.75厘，巨大的息差使得日圓資金持續流向美元資產。有分析指，由於日本央行加息步調偏於謹慎，政策收緊預期已經被外匯市場提前消化，短期內，日圓難以出現趨勢性升值。