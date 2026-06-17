路透︰美國暫緩將DeepSeek等百間公司　列入貿易黑名單

美國據報暫緩將中國人工智能AI初創公司DeepSeek、長鑫存儲及其他100多家公司，列為國家安全風險的公司列入貿易黑名單。



《路透》引述知情消息指，此舉或因特朗普政府，試圖避免與北京的緊張關係升級。



外電指，OpenAI也警告立法者，DeepSeek也正以他們的模型為目標。（資料圖片）

或因特朗普政府 避免與北京緊張關係升級

DeepSeek、長鑫存儲等公司去年經一個跨部門委員會批准，被列入美國商務部的實體清單。DeepSeek的低成本人工智能模型在去年1月震撼科技界，外電引述一位美國國務院高級官員稱，DeepSeek曾為中國的軍事和情報行動提供支持，並試圖利用東南亞空殼公司非法獲取美國先進晶片。

今年，Anthropic表示，他們發現DeepSeek和其他兩家中國人工智能實驗室正在非法竊取其Claude AI平台的功能，以改進他們自己的模型；OpenAI也警告立法者，DeepSeek也正以他們的模型為目標。而外電指，今次暫緩或因特朗普政府，試圖避免與北京的緊張關係升級。

負責監管實體清單的美國商務部工業與安全局（BIS），沒有直接回應關於為何自去年以來實體清單未更新的問題，也沒有對DeepSeek和長鑫存儲發表評論。BIS聲明稱:「每天都會使用包括實體清單在內的許多政策和執法工具…以確保我們打擊不良行為者」。