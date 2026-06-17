SpaceX棄用傳統新聞通訊社　財報僅限官網及X平台發布

SpaceX在周一向監管機構提交的文件中稱，未來的季度財報、年度財報以及其他所有實質性的重大公告，都將只在官方網站的投資者關係頁面以及X平台的官方帳號對外公開。



SpaceX表示，公司「鼓勵投資界人士、媒體及其他人士關注」其官方網站上的投資者關係頁面和X帳號，以便查閱透過這些管道揭露的資訊。此舉標誌著SpaceX打破了傳統的企業溝通慣例，後者通常會透過《Business Wire》或《PR Newswire》等新聞通訊社向廣大投資者和媒體發布訊息。

有觀點認爲，此決定再度展現了創辦人馬斯克偏好利用個人及旗下社交媒體（X平台）來掌握話語權的獨特作風。

SpaceX在紐約納斯達克交易所啟動上市當天，紐約時代廣場展示着SpaceX啟動首次公開募股的廣告。(Reuters)

資料顯示，《Business Wire》與《PR Newswire》是全球最大的商業新聞通訊社，專門付費幫企業將財報和重大消息，同時群發給全球成千上萬家媒體與投資人。前者由「股神」巴菲特旗下的巴郡全資擁有，後者則為美國老牌的公關營銷媒體。

SpaceX自上周五（12日）掛牌以來，股價連升3日，於周二（16日）收市報 201.80 美元，較前一交易日上升 9.30 美元，漲幅 4.83%，總市值約 2.66 萬億。