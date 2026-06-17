SpaceX收報201.8美元　市值超越亞馬遜躋身全球第五大企業

馬斯克（Elon Musk）旗下火箭製造商SpaceX的股價，在破紀錄IPO後繼續保持強勁上升勢頭。6月16日（周二）股價飆升近5%，市值超過亞馬遜（Amazon）升至全球第五大企業，期間甚至一度超越第四大企業微軟（Microsoft）。



據美媒CNBC報道，SpaceX的市值在周二上午的交易中一度達到2.94萬億美元，超過第四大公司微軟的2.93萬億美元，但收盤時回落至2.65萬億美元。

2026年6月12日，SpaceX高層與員工慶祝公司上市（Reuters）

而SpaceX的市值則成功超越亞馬遜，後者市值約2.64萬億美元。但SpaceX若想要超越市值近4.4萬億美元、第三大企業的蘋果（Apple），SpaceX的股價還有很長的路要走。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

SpaceX股價自每股135美元的IPO發行價以來，已飆升約62%。這一漲幅超過了亞馬遜過去五年的漲幅，這家電商巨頭的股價同期上漲了約45%。