晨星降SpaceX公允價至62美元　惟看好AI項目併購　最牛看169美元

晨星最新報告指出，已將SpaceX加權平均公允價值估值從63美元下調至每股62美元，原因是SpaceX以600億美元股權收購AI編碼平台Cursor，其股權有所稀釋。不過晨星分析師指出，若Cursor的加入讓AI業務進展順利，在最樂觀情境下估值將從154美元飆升至169美元。



晨星表示，SpaceX正在大力投資人工智慧技術，收購Cursor將有助於加速改進大型語言模型Grok。此次收購將迅速為SpaceX引入一支團隊，以完善Grok，使其更適用於編碼應用程式。

晨星認為，企業客戶帶來的價值提升和營收成長將抵銷股權稀釋的影響。但是，由於目前SpaceX股價是依照其所有業務最樂觀的進展而設定，SpaceX的估值有所被高估。

Grok是馬斯克旗下xAI的生成式人工智能聊天機器人。（Getty Images）

目前， SpaceX股價在短短幾天內瘋漲超過50%，市值衝上2.78萬億美元，歷史性地超越了亞馬遜的約2.66萬億美元，成為全球市值第五高的公司。

據悉，Cursor由4位麻省理工學院畢業生於2022年創立。受惠於近年AI編程浪潮，其年化營收在6月初剛突破40億美元。該平台AI編程模型將接入SpaceX的「Colossus」超級電腦集群進行聯合訓練，新模型預計很快會在Cursor和Grok Build同時上線。