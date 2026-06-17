SpaceX上市狂歡下的中國輿論場　官媒潑冷水遭網民嘲｢酸葡萄心理｣

全球首富馬斯克麾下的太空探索公司SpaceX在上周如願以償，成功締造人類資本史上規模最大的首次公開募股（IPO）。



當全球投資者正為這場資本狂歡沸騰時，位於太平洋彼岸的中國輿論場卻呈現出一種截然不同的複雜心態。



2026年6月12日，SpaceX高層與員工慶祝公司上市（Reuters）

SpaceX的資本狂歡

儘管馬斯克為太空產業勾勒的宏大願景尚未實現，但這套敘事已成功在資本市場兌現2.3萬億美元，讓SpaceX一舉躋身全球第七大上市公司，僅次於英偉達、谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜和台積電。

資本的狂歡似乎沒有停息的跡象。SpaceX星期一（6月15日）的股價收報192.46美元，飆升近20%，單日市值增加4120億美元；強勢行情在星期二（6月16日）午夜延續，股價增幅再次上探12%。

這筆高達數千億美元的巨額融資，將化作馬斯克實現宏大雄心的「燃料」：從發射巨型火箭、在近地軌道部署人工智能（AI）數據中心，直到有朝一日在火星建起一座百萬人口的城市。

2026年6月12日，美股SpaceX上市，民眾在宣傳板前影相（Reuters）

中國官媒的冷待

雖然SpaceX已將中國內地和香港投資者排除在這場資本狂歡的門外，但內地市場仍通過官媒的密集發聲參與了盛事。

與海外投資者的亢奮情緒形成鮮明對比的是，中國官媒顯然對這場盛事冷眼以待。

在SpaceX上市掀起資本狂潮的數天後，新華社星期一便迅速「潑冷水」，發文直言：「SpaceX高光上市難掩美股泡沫擔憂。」

SpaceX在紐約納斯達克交易所啟動上市當天，紐約時代廣場展示着SpaceX啟動首次公開募股的廣告。(Reuters)

報道說，SpaceX描繪的「大餅」給投資者巨大想像空間，讓它能獲得超額申購。「不過，這家公司的誇張估值水平，令一些投資者擔心，美國股市可能重蹈20多年前互聯網泡沫破裂的覆轍。」

新華社主管的《經濟參考報》星期二更形容SpaceX的這一波行情是「一場空殼遊戲」，難以僅靠支持者的捧場持續。股價暴漲並沒有掩蓋業界的多重擔憂：股價估值過高、AI業務過於燒錢導致扭虧時間表遙遙無期等。

報道說，短期內巨量資金的追捧，非但無法消除這些不確定性，反而可能加劇整體市場資源配置的失衡。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

中國官媒在給SpaceX上市「潑冷水」的同時，也順帶肯定中國航天產業的發展前景。

據央視財經星期一報道，中國商業航天產業正進入快速成長期，今年有10多家相關產業鏈企業正朝上市衝刺，且資本市場對商業航天的關注正從概念轉向訂單、量產及商業化等能力。

央視披露，截至2025年底，中國商業航天企業已突破600家，全行業融資總額約186億元人民幣，同比增長32%；在政策層面上，商業航天已連續兩年被寫入政府工作報告，要求加快建設航天強國。

對於中國會否出現另一個SpaceX，《北京日報》旗下新媒體「長安街知事」上星期六（6月13日）刊登的專訪內容直言：「從發展路徑看，中國不需要、也不可能複製SpaceX。」

北京航空航天大學教授沈映春在訪談中說，中國的優勢在於強大的工業製造能力，55個衛星工廠的供應鏈優勢使中國根本不用擔心造不出衛星的問題；其次，「政府搭台、企業唱戲」的模式能高效解決基礎設施、資本退出和風險分擔等系統性難題。

海南商業航天發射場。（新華社）

他強調，這些優勢是任何海外市場都無法復刻的，而這恰恰是中國商業航天實現「彎道超車」的土壤。

目前沒有證據顯示這一系列報道是中國官媒有計劃的行為，看來更多是各大媒體對新聞熱點的常規追蹤，對中美航天產業進行審視與對比。

只是，這些對比與審視在官媒的筆下，似乎變味成了「踩一捧一」的論調。這也不免被不少網民嘲諷是典型的「酸葡萄心理」：認為是見不得別人好，才刻意在字裏行間「唱空」SpaceX。

有網民直言：「尤其不需要、也不可能（複製）的論述真的挺酸的，給人一種特別高傲的感覺。」也有人認為，中國民營企業需要，也可以複製任何國外私企的模式，以此推進中國航天產業發展。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。圖為星艦透過星鏈技術發揮的太空畫面。（X@SpaceX）

但需要指出的是，沈映春的觀點也並非劃地為牢。他在訪談中肯定SpaceX上市的意義，稱這證明商業航天的「可投資性」，並印證民營企業可通過技術和商業模式創新跑通從技術到商業的閉環。

他承認兩國航天產業的模式不同，各有各的優勢。美國模式的優勢在於效率，用市場機制倒逼創新和降本；中國模式的優勢在於國家集中資源系統性解決基礎設施、標準制定和風險分擔等「市場失靈」問題。

他強調，這兩個模式沒有「誰更先進」，而是「誰更適配」。

圖為朱雀二號運載火箭為液氧甲烷火箭，是藍箭航天自主研製的一款新型雙低溫液體燃料運載火箭。藍箭航天是中國最早啟動IPO程序的民營航天公司之一，但今年3月宣佈上市程序中止，原因是財務資料已過有效期。（藍箭航天官網）

中美航天競爭

只是，撥開商業路線之爭的表象，中國官媒這波密集的發聲，反映出的或許不只是單純的商業模式差異，而更多是中美在太空這一全新戰略疆域中，日益白熱化、陣營化的地緣政治博弈。

當前，中美博弈的版圖已從地表加速向外太空延伸。兩國正計劃在月球南極建立前哨基地，競相開採冰凍水與氫、氦等戰略資源；雙方也都規劃着建造核反應堆為基地供能，並以此作為深空探測的跳板。

畢竟，誰能率先在這一全新的戰略邊疆站穩腳跟，誰就能在未來的太空規則制定中掌握更大的話語權。

2025年3月14日，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於當日晚上7時從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，將把載有4名太空人的龍飛船（Crew Dragon）送上國際太空站。（Reuters）

在這一背景下，SpaceX早已不再是一家能與政治完全切割的民企。儘管披着商業航天的外衣，它實則已與美國政府的利益深度綁定——不僅是美國國家航空航天局（NASA）的核心承包商，更通過常規發射服務、軍用「星盾」（Starshield）衛星網絡、低軌通信及導彈追蹤系統，深深嵌入美國乃至全球的軍事安全體系中。

這也解釋了為何在此次IPO啟動前，SpaceX會明確將中國內地和香港的投資者拒之門外。儘管公司未公開披露原因，但明眼人都清楚，這一決定並非基於商業考量，而是政治和戰略考量。

同理，在中國看來，SpaceX上市的後續效應不會僅限於商業領域，而很可能會在中美太空博弈的棋局上產生漣漪效應。

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

中國《解放軍報》星期一就發文警示，隨着SpaceX與美國太空軍簽約推進天基目標指示項目，低地球軌道領域的軍備競賽正日益加劇。

文章沒有直接點名SpaceX對中國的潛在威脅，但提到「星鏈」系統在俄烏衝突中起到關鍵作用；軍事專用「星盾」系統着重強化抗干擾與保密能力，已在美以伊衝突中得到運用和檢驗。

由此看來，隨着中美在太空領域的角力日益白熱化，SpaceX上市的意義或許早已注定不再局限於資本市場的狂歡。而中國官媒此番集體發聲，可能只是印證了這層邏輯罷了。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

