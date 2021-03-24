劉熾平：馬化騰拜訪監管屬自願及常規　成立金控公司僅架構改動

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-24 18:40

早前有報道指，內地監管部門將要求騰訊（0700）成立金融控股公司。騰訊總裁劉熾平表示，理解金融控股公司是監管希望更好對行業風險進行控制，幫助行業健康發展，認為只要騰訊業務合規，成立金控公司只是「把架構改一改」，對業務沒有太大影響。

劉熾平強調，騰訊發展金融科技業務，非常看重合規和風險控制，會積極擁抱任何新規定。他說，金融科技業務發展已相當「克制」，在規模上有很大的自我約束，「到一個比較令人舒服的水平」，令風控手段和能力也可相互配合。他又指，會跟其他持牌金融機構一起合作，並不是要顛覆它們的業務，雙方優勢互補，一起聯合可把風控做得更好，把好的產品提供給用戶和中小商家。

對於今日有外電指，騰訊主席馬化騰本月已與中國反壟斷機構官員會面，討論公司的合規事宜。劉熾平說，騰訊定期與監管機構召開會議，強調有關會面是自願性質，報道所指的只是其中一個常規會議，會議談及如何創造有利環境，騰訊一直視合規為「首條生命線」。

手遊業務方面，劉熾平說，中國率先復工復產，走入正常化過程，年初的遞延收入已慢慢確認為收入，相信已經消化疫情期間的流水，料全球市場此後會有類似情況，當疫苗接種和生活正常化後，用戶玩遊戲的時間可能會減少。