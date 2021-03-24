騰訊業績對板　葉國邦：重點關注金融科技指引｜業績拆局

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-24 19:52

騰訊（0700）去年業績符預期，於德國法蘭克福預託證券亦從跌2%到收回失守。公司去年業績合格，全年收入增長28%至4,821億元（人民幣‧下同），非國際財務報告準則之盈利1,227.4億元，按年升3成。單計第4季收入為1,336.7億元，非國際財務報告準則之盈利為332億元，按年升3成。

大華繼顯香港策略師葉國邦接受訪問時表示，騰訊業績對板，非國際財務報告準則之盈利升3成較預期為好，未來重點關注公司的金融科技發展，「金融科技增長一直增速較快，現時要視乎騰訊管理層對金融科技的指引會否變得保守，暫時預計管理層會表示繼續與監管機構緊密溝通。」公司去年金融科技及企業服務業務去年的收入按年增長26%至1,281億元，佔總收入27%。

葉國邦接受訪問時表示，騰訊業績對板，未來重點關注公司的金融科技發展。

騰訊硬撼快手機會低

問及快手（1024）於昨日業績會時表示，預計線上營銷服務的收入佔比會繼續提升，廣告收入增長會超越行業增長，從而會否令騰訊受壓？葉國邦認為，騰訊與快手的定位不同，騰訊的生態圈較為多元化，而快手主打短視頻，兩者目標用戶不同，相信相爭風險不大。

騰訊去年社交網絡收入增長27%至1,081億元，增長主要是由於合併虎牙的直播服務、音樂及視頻會員服務收入增長，以及遊戲虛擬道具銷售增長所致。而網絡廣告業務去年的收入按年增長20%至823億元，社交及其他廣告收入增長29%至680億元。媒體廣告收入下降8%至143億元。

業績公告一字不提反壟斷

早前據路透引述兩名消息人士指，繼阿里巴巴 （9988） 創辦人馬雲被中國反壟斷監管機構官員約談後，騰訊公布業績前外，騰訊創辦人馬化騰與中國反壟斷監管機構官員會晤，討論騰訊的合規情況。

劉熾平回應指，騰訊定期與監管機構召開會議，強調有關會面是自願性質，報道所指的只是其中一個常規會議，會議談及如何創造有利環境，騰訊一直視合規為「首條生命線」。

然而，業績公告之中，騰訊並無提及反壟斷，只有就金融科技業務表示，其戰略重點是積極配合監管機構，與行業合作夥伴一起推出合規及普惠的金融科技產品，同時優先考慮風險管理，而非追求規模。

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