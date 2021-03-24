騰訊業績｜第四季Non-IFRS純利升30%　收入增長26%（附最新估值）

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-24 16:59

騰訊（0700）公布去年第四季業績，截至12月底止3個月，非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年上升30%，至332.07億元（人民幣．下同）；股東應佔溢利按年升175%，至593.02億元；末期息增33%至1.6港元。

在中國監管審查的威脅下，從高位蒸發近1.5萬億港元市值的騰訊，將於下午5時舉行業績發佈會，市場將關注管理層對反壟斷潛在影響的判斷，以及對旗下網遊、視頻號、廣告業務及金融科技業務的最新指引等等。

01製表

全年，騰訊收入增長28%，至4,820.64億元；純利增長71%，至1,598.47億元；non-IFRS純利增長30%，至1,227.42億元。

微信月活躍用戶增至12.25億

截至12月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數，按季再增1%，至12.25億人。

季內，收入按年上升26%，至1,336.69億元。

三大業務Q4表現

分三大業務看，（一）增值服務業務按年增長28%，至670億元。網絡遊戲收入增長29%至391億元，當中海外遊戲收入增長43%至98億元。社交網絡收入增長27%至279億元，主要受虎牙直播服務的合併影響、音樂及視頻會員服務等數字內容服務以及遊戲虛擬道具銷售的收入增長所推動。

（二）網絡廣告業務按年增長22%，至247億元，主要來自教育、電子商務平台及快速消費品等行業的廣告主的需求增加，以及易車廣告收入的合併。社交及其他廣告收入增長25%至204億元。媒體廣告收入增長8%至43億元。

（三）金融科技及企業服務業務增長29%，至385億元，受惠商業支付及理財服務因交易量和單筆交易金額增加而帶來的收入增長。