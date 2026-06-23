SpaceX三連跌　馬斯克身家蒸發2400億美元　盤前挫半成鐵粉臨考驗

美國富豪馬斯克旗下SpaceX股價繼續尋底，今日（23日）盤前跌4.78%，最新報147.21美元，公司於6月12日上市當日開市價150美元亦告失守。



公司股價自上周三（17日）起下跌，已經連跌3日，於周一（22日）下瀉16%，3日累計跌幅達23%，市值蒸發逾6,000億美元。惟公司市值仍略高於2萬億美元，為世界上市值第6大上市公司。

馬斯克身家降至1.075萬億美元

不過SpaceX股價連續3日下跌，促使馬斯克身家縮水。據「彭博億萬富翁指數」，馬斯克身家由高峰期的1.315萬億美元，下跌至1.075萬億美元，蒸發了2,400億美元。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

傳有意發債200億美元償還過渡貸款

Jones Trading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，稱世界上任何想買SpaceX股票的人都已經買了，賣家重新掌控局勢。

2026年6月4日，美國紐約，SpaceX首次公開招股的標誌牌在摩根士丹利大廈展示。（Reuters）

另一方面，該公司公司宣布發行優先無擔保票據，並披露其持有約1,008億美元的現金儲備。市場上周已傳出SpaceX正準備於本周與投資者會面，討論發行債券約200億美元，用於償還過渡性融資（過渡性貸款）以及其他一般企業用途。