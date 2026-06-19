穆迪予SpaceX Baa1評級　稱AI業務或成盈利爆發點

美國富豪馬斯克旗下SpaceX已於上周五（12日）登陸美股。掛牌後，SpaceX分別獲得穆迪及評級，其中穆迪予該公司「Baa1」評級，屬於可投資評級，評級展望穩定，又預期公司的人工智能（AI）業務，成為未來盈利爆發點。



穆迪指出對SpaceX採取電信服務商的準則作評級，是因為目前星鏈為公司最主要營收及現金流支柱。同時指出SpaceX為全球軌道發射的絕對龍頭，以及擁有全球最大低軌衛星網絡。從製造、發射到終端交付全包，擁有對手無法複製的成本優勢與運營速度。截至6月4日，星鏈用戶已達1,200萬，經常性收入高，且正向高利潤的企業、航海、航空及政府市場滲透。而且作為NASA和美國國防部的主要發射商，合約穩定、需求能見度高。

2025年10月16日，圖為一張設計圖片中，可見手機中顯示的starlink標誌被放置在地球圖像前。（Future Publishing Via Getty）

指SpaceX擁充裕流動性

穆迪進一步指出，公司擁有極其強大且充裕的流動性。截至今年3月底，現金與可變現證券約237億美元，近期IPO淨募集資金857億美元，未動用的循環信貸額度50億美元，而且管理層目標維持至少250億美元的現金儲備。

風險方面，穆迪認為，SpaceX的AI業務（包含算力、數據中心、Grok 模型等）屬於高資本密集度，導致公司面臨持續的負自由現金流與高度不確定性。星艦V3是未來星鏈擴容、行動聯網，以及軌道計算的技術關鍵，一旦研發或完全可重複使用進度延誤，將直接打擊公司未來的成長性。而且航天、聯網、AI三大板塊的資本投入與利潤率大不相同，增加了整體現金流穩定性的預測難度。此外，作為控股公司，投票權高度集中，限制了獨立董事的監督功能，且存在顯著的關鍵人物（指馬斯克）風險。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

業務前景方面，穆迪預期，2026至2028年營收與調整後EBITDA將強勁增長，AI業務將是未來最主要的盈利爆發點，預計在2027年顯現、2028年大幅衝高。這主要得益於與Anthropic和 Google達成的第三方算力合約（總價值達750億美元），以及Grok企業端與消費者訂閱的增長。

穆迪指出，若SpaceX調整後債務/EBITDA 持續保持在2.75倍以下；財務政策嚴謹；AI戰略成功走向盈利且收入具備耐久性；營收來源在星鏈之外實現多元化；星艦成功商業化，則可調升信貸評級。不過，若星艦V3遭遇重大技術挫折或合約取消；到2028年底槓桿率無法降至3.25倍以下；流動性惡化；星鏈增長大幅放緩或AI變現慢於預期，則將令評級下調。

標普首予BBB評級

至於標普則首度授予SpaceX 「BBB」 的發行人信用評級，屬於投資級評等，展望穩定，反映市場預期即使SpaceX在各業務進行激進投資，導致自由現金流在2029年前維持負值，該公司仍會透過發行債券與股票，將調整後槓桿率控制在2.0倍以下（預計2028年達槓桿高峰1.2倍，隨後逐年改善）。

標普指，SpaceX的太空發射業務有強勁的護城河，居全球絕對領先地位。獵鷹9號已發射超600次且成功率逾 99%。其可重複使用火箭技術已將發射成本降低90%以上。未來計劃以運載量更大的「星艦」取代獵鷹 9 號（近期已完成 Version 3測試），預期能讓成本再降 90%。

SpaceX在紐約納斯達克交易所啟動上市當天，紐約時代廣場展示着SpaceX啟動首次公開募股的廣告。(Reuters)

星鏈的網絡服務，是公司的現金流引擎。公司已具備全球規模，擁有超過10,000顆低軌衛星，全球寬頻用戶超過1,200萬。優先將頻寬分配給利潤較高的企業（航空、海事）與政府客戶，大眾消費者市場目前屬有利基性質，未來與地面電信商合作的「裝置直連（D2D）」行動服務則超出目前預測期。

人工智能業務方面，屬於高風險、高回報的業務。主要分為三部分：地面算力基礎設施、軌道算力基礎設施、自研前沿模型（ frontier model）。標普最看好其算力租賃基礎設施（近期已高價出租給 Anthropic和Alphabet），不過，自研前沿模型（預計用X平台的數據訓練）競爭激烈，且因剛以600億美元股權收購 Cursor，目前AI產品實力仍弱於同業。

標普明確表示，SpaceX許多過於雄心壯志或目前無法量化的長期計劃，不納入此次的評等考量中，包括：（1）殖民月球與前往火星；（2）利用低軌衛星星系與太陽能，在太空建立超低成本的數據中心；（3）與特斯拉（Tesla）合作建立芯片設計與製造廠（Terafab）。

未來的評級變化，若AI業務成功變現，或連網業務超越預期；且公司承諾將槓桿率降至1.5倍以下，並展現自由現金流轉正的趨勢，將可獲得調升評級。但若AI業務未能如期成長，但公司仍盲目進行大量投資，導致槓桿率突破2.0倍門檻，則下調其評級。