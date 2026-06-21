梁振英倡香港借鏡SpaceX：唔係話離島搞發射場　而是聚焦商業航天

香港首個五年規劃展開公眾諮詢。全國政協副主席梁振英今日（21日）出席一個電台節目時強調五年規劃要有所取捨和選擇，因為做任何規劃的重要前提，不能認為只要是對國家及香港好，未來五年就要做。他指，首個五年規劃要助力國家「十五五」規劃所提的目標，為香港帶來更大的發展及繁榮。



談及發展航天，梁振英提出香港應借鑑美國SpaceX行政總裁馬斯克的成功經驗，「唔係話要你喺離島搞個火箭發射場，香港亦都無呢個條件」，提議聚焦商業航天，利用高度市場化及資本主義社會的市場力量，迅速凝聚國家的資本、人才與技術。他說，香港是全國唯一具備類似資本主義市場力量的城市，最有條件仿效此模式推動「商業航天」發展。



全國政協副主席梁振英（歐嘉樂攝）

梁振英表示，「十五五」規劃綱要提出加快建設金融強國，包括加快多層次債券市場建設、穩步發展期貨、衍生品和資產債券化，這些領域是香港所擅長的，適合未來二十年推進。至於「十五五」規劃綱要亦提出加快建設上海國際金融中心，滬港兩地如何分工，值得香港研究。

全國政協副主席梁振英（陳葦慈攝）

促港發展海事融資和海事保險

梁振英亦提及提升香港的國際金融中心地位，海事融資、海事保險等航運相關的金融服務，相信可對本地生產總值的貢獻更大，強調這是紐約、倫敦、東京、大阪等地未做的領域，香港不應只專注股票、新股上市或商業銀行服務。