近9400億元半新股基投股份將解禁！　安永憂港股臨沽售壓力

近期人工智能概念股成為市場人士熱炒對象。不過如MiniMax（0100）及智譜（2513）等在今年初掛牌等半新股，其基石投資者禁售期將於下月初屆滿。外界關注解禁後公司股價表現，以及對本港股市的影響。



安永估計，下半年港股半新股限售解禁規模約9,387億元，主要集中在7月、9月和12月，或為港股帶來一定沽售壓力，但現階段對相關影響維持「中性」看法。

下半年每月解禁新股數目及金額 月份 解禁公司數目 解禁規模（金額） 7月 30家 2,431億元 8月 22家 642億元 9月 18家 2,964億元 10月 27家 1,375億元 11月 21家 464億元 12月 47家 1,511億元

料解禁後投資者未必即沽貨

安永香港資本市場服務發言人賴耘峰承認，解禁潮確會帶來一定沽售壓力，但對基金經理而言，倘無更好替代品，缺乏主動減持優質企業的動機，最後表現如何，要取決於當時整體經濟情況，相關基金的胃納有否一些變更。他補充，雖然解禁金額龐大，但不少股東著眼於長期投資及回報，並不一定會在解禁後即沽股份，單靠股份解禁，未必會對IPO市場或整體股市帶來巨大衝擊。

料全年港新股集資額3200億元

另一方面，安永預計，香港上半年有84宗IPO，合共集資2,098億港元，按年增加92%，為近五年同期高位。該行認為下半年香港IPO市況將延續活躍態勢，維持全年集資額達3,200億元的預測，亦相信全球集資排名可爭取第二位。

賴耘峰表示，目前香港IPO市場正處於強勢復蘇及加速增長階段，若以公開提交上市申請計，現時有超過420間企業正處於活躍申報狀態，加上中證監已備案、但尚未上市的企業亦有超過59家，對新股市場的增長動力感樂觀。