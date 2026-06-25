旅遊區舖逼爆　莎莎純利升1.6倍、豪派全年盈利　上半年再開七店

莎莎國際（0178）公布截至2026年3月31日止年度全年業績，年內盈利按年大幅增長1.6倍至約2億元，主要受惠於港澳市場復甦，以及關閉內地實體店後當地線上業務盈利得以釋放。董事會建議派發末期股息每股3.4港仙及末期特別股息每股1.9港仙，連同中期已派發的股息1.15港仙，全年共派發每股6.45港仙，相等於年內集團盈利約100%。



期內，總營業額按年上升14.2%至43.8億元，毛利按年升10.5%至16.7億元，符合集團在本財政年度起始訂下的目標。毛利率為38.2%，按年下跌1.3個百分點，因集團加快引入潮流產品令毛利率短期受壓。

莎莎全年純利按年升1.6倍，港澳旅客銷售佔比突破五成。（廖雁雄攝）

港澳地區旅客銷售佔比突破五成

港澳地區作為集團最大業務市場，年內營業額錄得34.9億元，按年上升16.7%，佔集團總營業額79.7%，線下營業額為32.5億元，按年上升16.4%。港澳同店銷售按年增長18.9%，交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易貨品件數均錄得按年升幅，帶動該地區盈利錄得2.092億元，按年上升62.7%。

港澳整體線下銷售中，有54.1%來自旅客，較去年同期的47.6%顯著提升，反映旅遊業穩步復甦。集團在香港經營76間店舖，當中20間座落核心旅遊區，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣及西九龍，在澳門則經營9間店舖。港澳線上營業額錄得2.395億元，按年上升20%。

集團提到非中國內地旅客按年增幅達25%或以上，包括台灣、日本、越南、澳洲和中東地區，顯示客源正在多元化。

內地業務方面，莎莎已在2025年6月30日前關閉所有線下店舖，集中資源專注發展線上業務。（圖為莎莎主席郭少明）

內地市場「斷臂求生」扭虧為盈

中國內地業務方面，集團已在2025年6月30日前關閉所有線下店舖，集中資源專注發展線上業務，年內持續經營業務錄得營業額3.95億元，按年下跌5.4%，但業務成功轉虧為盈，錄得910萬元盈利。

東南亞市場方面，年內營業額錄得4.867億元，按年上升16%，線下銷售額為3.623億元，按年上升9.3%，集團在馬來西亞及新加坡分別經營70間及5間店舖。受生活成本上漲影響，東南亞錄得14.8百萬元虧損，管理層於下半年重整營運策略，優化當地店舖和部門的營運效益，令線下銷售和同店銷售得到改善。東南亞線上業務表現亮眼，銷售錄得1.244億元，按年大幅增長41.3%，佔該地區市場總銷售的25.6%。

莎莎表示，計劃在2026/27財政年度上半年於香港開設6至7間新店，以應付顧客對莎莎美粧產品的需求。﹙黃永俊攝﹚

上半年香港計劃開6至7間新店

展望未來，集團表示，計劃在2026/27財政年度上半年於香港開設6至7間新店，以應付顧客對莎莎美粧產品的需求。集團將繼續拓展線下店舖網絡，在租金符合成本效益的情況下進一步覆蓋旅遊旺區及民生地區，並優化店舖的產品陳列及營運效益。

中國內地方面，集團指，將持續利用微信小程序及各大社交平台的流量優勢推廣莎莎「正版正貨」的品牌形象，並運用線上流量為港澳線下業務引流。

根據集團公布的營運最新情況，由2026年4月1日至6月21日的第一季度，集團總營業額按年上升24%。