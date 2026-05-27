機場T2今啟航首日4200旅客使用　地磚疑有水漬機管局稱一直有檢視

機場二號客運大樓離港設施今日（27日）啟用。機管局行政總裁張李佳蕙表示，今早運作順利，預計今日有約4,200名旅客使用二號客運大樓，機管局今明兩日會加派人手協助旅客。



離港設施啟用首日，已有地板磚出現水漬，疑似有滲水情況。張李佳蕙指，機管局一直派出工程人員檢視新設施，有需要時會維修保養，又指驗收過程中都看到工程的質量很好。



機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。（湯致遠攝）

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。（湯致遠攝）

▼5月27日 機場二號客運大樓正式啟用首日▼



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零星旅客改用人手櫃位

耗資超過100億元重建的機場第二代客運大樓今日正式啟用，離港設施首先有香港航空進駐，現場秩序大致良好，大多旅客都能完成自助行李托運程序，有零星旅客要改到人手櫃位。機管局主席林天福、行政總裁張李佳蕙、機場運行執行總監姚兆聰亦有到場巡視。

機管局行政總裁張李佳蕙表示，今早二號客運大樓運作順利，預計全日有約4,200名旅客使用。（湯致遠攝）

周四再有6間航空公司進駐

張李佳蕙表示，今早二號客運大樓運作順利，首班是香港航空由香港往浦東的航班，預計今日有約4200名旅客使用二號大樓。明日（28日）會再有6間航空公司進駐，她指機管局於今明兩日都會增加人手協助。

機管局主席林天福（中）、行政總裁張李佳蕙（左）、機場運行執行總監姚兆聰（右）今早到場巡視二號客運大樓運作。（湯致遠攝）

記者今早視察時，發現機鐵月台往二號大樓通道的地面磚，出現水漬，疑似有滲水情況。（何頴賢攝）

張李佳蕙：驗收過程中都看到工程質素很好

記者今早視察時，發現機鐵月台往二號大樓通道的地面磚，出現水漬，疑似有滲水情況。問到工程質素及驗收情況，張李佳蕙指，機管局一直有派出工程人員檢視新設施，有需要時立即會維修、保養，又指驗收過程中都看到工程的質素很好。

機管局主席林天福（中）、行政總裁張李佳蕙（右）、機場運行執行總監姚兆聰（左）今早到場巡視二號客運大樓運作。（湯致遠攝）

第一代二號客運大樓僅運作12年，現時再耗資超過100億元重建，被問到是否理想，張李佳蕙指，第一代二號大樓只能提供登機服務，「比較似一個購物中心」，強調有必要增加功能，第二代大樓落成後，連同提早預留的擴建部分，可將機場總客運量由每年7,000萬人次提升至最高1.2億人次。

機場二號客運大樓旅客離港設施今日（27日）正式啟用，首日有香港航空首先進駐。（湯致遠攝）

被問到有旅行團的長者到機場時落錯站「落單」，張李佳蕙表示，設計大樓時有考慮或有人會走錯路，所以設了很多指示牌。如果走錯，都有很方便的方法返回二號大樓。