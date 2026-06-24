逾159萬個電話號碼疑涉電騙被停號　丘應樺無意限制遊客開電話卡

近年電騙案猖獗，立法會大會今日（24日）討論受害者索償困難問題，提出口頭質詢的實政圓桌新界西北議員莊豪鋒關注，會否立法訂明電訊商及社交媒體在電訊及網絡詐騙案中的法律責任。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，服務提供者賠償詐騙受害者的做法，在其他地區並不普遍，且牽涉如何釐清損失責任、窒礙正常商業運作、賠償程序冗長等問題，強調本港透過跨部門和電訊商打擊詐騙的措施，已發揮一定成效。



莊豪鋒關注，會否立法訂明電訊商及社媒在電訊及網絡詐騙案中的法律責任。（立法會）

莊豪鋒追問，國家有《反電信網絡詐騙法》，新加坡亦有責任分擔框架，失職電訊商要共同承擔賠償責任，擔憂若本港沒有對電訊商的罰則，市民會繼續受罪。丘應樺重申做法在其他司法管轄區不普遍，又指推行相關做法，可能令市民對騙案的警覺性降低，要小心考慮。

商經局局長丘應樺（梁鵬威攝）

短時間內大量打電話 逾159萬個本地號碼被暫停

丘應樺亦公布截至2026年5月底，超過159萬個本地電話號碼的電訊服務被暫停，這些號碼涉及短時間內打出大量電話或發出大量短訊。

他表示，警方、金管局、銀行業界推出多項聯合打擊詐騙的措施，包括2023年5月起推行的騙案預警計劃，至今年3月，警方成功勸阻7,987宗騙案，涉款超過7.8億元。

選委界簡慧敏（夏家朗攝）

限制遊客開電話卡數字？丘應樺：無需要 睇唔到詐騙

政府擬今年內修訂《電訊條例》，減少市民以個人用戶可登記的電話儲值卡數量，每間電訊商由最多10張減至3張。選委界議員簡慧敏關注，數據顯示存在以訪客身份開儲值卡的現象，會否統一市民和訪客的開卡數量。

丘應樺認為暫無需要，因為遊客開卡的數字並非很多，不希望因為限制電話卡而影響遊客對香港的印象，且遊客開卡需要提供身份認證，「暫時嚟講，我哋睇唔到詐騙，因遊客登記造成好大影響」。