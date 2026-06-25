「做零售最緊要夠客」　莎莎「薄利多銷」搶市場　繼續開新店

莎莎國際（0178）全年純利增1.6倍，股價業績後大升13.3%，收報0.94元。集團主席及行政總裁郭少明表示，去財年第四季增長勢頭延至本財年首季，截至本月21日止首季收入升24%，對本財年全年樂觀。



他指，以往港澳市場可容納100間門店，因此有增長空間，而現時遊客區的門店數為過去的高峰期的一半較多一點，故仍有空間開店。

「薄利多銷」搶市場

郭少明表示，今財年會加快開店，至今已開兩間店，位於遊客區，還有7至8間店已簽約，將位於遊客區、落馬洲及啟德等地，部分新店面積會較大，約2,000平方呎以上。

對於期內毛利率下降1.3個百分點至38.2%，他表示，最想見到是客人量增加，「我哋做零售最緊要夠客，第二就是turnover（零售額）增加，賣得多，利潤自然好，所以最重要係能夠吸引到顧客」。

港澳地區旅客銷售佔比突破五成

港澳地區作為集團最大業務市場，年內營業額錄得34.9億元，按年上升16.7%，佔集團總營業額79.7%，線下營業額為32.5億元，按年上升16.4%。港澳同店銷售按年增長18.9%，交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易貨品件數均錄得按年升幅，帶動該地區盈利錄得2.092億元，按年上升62.7%。

港澳整體線下銷售中，有54.1%來自旅客，較去年同期的47.6%顯著提升，反映旅遊業穩步復甦。集團在香港經營76間店舖，當中20間座落核心旅遊區，包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣及西九龍，在澳門則經營9間店舖。港澳線上營業額錄得2.395億元，按年上升20%。

集團提到非中國內地旅客按年增幅達25%或以上，包括台灣、日本、越南、澳洲和中東地區，顯示客源正在多元化。

內地業務方面，莎莎已在2025年6月30日前關閉所有線下店舖，集中資源專注發展線上業務。（圖為莎莎主席郭少明）

內地市場「斷臂求生」扭虧為盈

中國內地業務方面，集團已在2025年6月30日前關閉所有線下店舖，集中資源專注發展線上業務，年內持續經營業務錄得營業額3.95億元，按年下跌5.4%，但業務成功轉虧為盈，錄得910萬元盈利。

東南亞市場方面，年內營業額錄得4.867億元，按年上升16%，線下銷售額為3.623億元，按年上升9.3%，集團在馬來西亞及新加坡分別經營70間及5間店舖。受生活成本上漲影響，東南亞錄得14.8百萬元虧損，管理層於下半年重整營運策略，優化當地店舖和部門的營運效益，令線下銷售和同店銷售得到改善。東南亞線上業務表現亮眼，銷售錄得1.244億元，按年大幅增長41.3%，佔該地區市場總銷售的25.6%。