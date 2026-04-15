莎莎午後升近半成　料全年多賺最多1.66倍

莎莎國際(0178)盈喜，料全年多賺逾倍，股價午後抽升4.8%至0.87元。

莎莎預計截至3月底止年度，股東應佔盈利約1.9億至2.05億元，按年上升1.47倍至1.66倍。

該集團又稱，盈利錄得顯著的提升，主要受惠於集團核心市場香港及澳門特區的同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易的貨品件數均有顯著的按年升幅；線上平台營運效益提升，推動線上業務盈利快速增長；及集團中止中國內地的線下業務後，相關虧損大幅收窄，當地業務轉虧為盈。

另外，莎莎公布，於今年1月至3月的季度，營業額12.33億元，按年增長30.9%。期內，線下銷售10.68億元，按年升33%；線上銷售1.66億元，按年升18.9%。

期內，港澳線下銷售按年升34.9%至9.75億元，同店銷售更按年上升37.2%，成績尤其突出；每宗交易平均金額及總交易宗數分別錄得15.6%及18.2%的按年增長，每宗交易的貨品件數亦有所增加。來自旅客的銷售明顯提升，港澳旅客的銷售佔比，由去年同期的49.2%，升至期內的60.5%，顯示旅客的消費意欲有所好轉。

東南亞線下銷售9,320萬元，按年升15.3%。莎莎指，正專注檢視及提升當地的營運表現，並引入更多符合當地市場需求的產品，以提升品牌競爭力。