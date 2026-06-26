科技100指數挑機科指？　港交所稱寬基設計方全面　首隻ETF今掛牌

港交所（0388）去年12月推出首隻港股指數「香港交易所科技100指數」，追蹤該指數的首隻交易所買賣基金（ETF）易方達港交所科技100 ETF（3456）於今日（26日）正式掛牌上市。



港交所市場主管余學勤及首席資訊總監梁松光接受傳媒訪問時表示，指數業務將是港交所未來重要增長引擎，長遠將圍繞科技100指數建立完整產品生態圈，包括期貨、期權及結構性產品等。



易方達港交所科技100 ETF（3456）於今日（26日）正式掛牌上市。（資料圖片）

板塊因應市場調整 設快速納入機制

梁松光介紹，「香港交易所科技100指數」覆蓋100家公司，屬於寬基指數，涵蓋人工智能、生物科技、電動車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機械人六大板塊，成分股必須為港股通合資格股票。而該板塊並非一成不變，未來可能增至八到十大板塊。

他續指，指數設有快速納入機制，讓具代表性且符合資格的新股能在定期調整之外被納入。過去一個月已有3隻AI相關股份透過該機制被納入，目前成分股增至103隻，下次定期調整將恢復至100隻。

對於成分股須為港股通合資格股票，意味著先成為「恒生綜合指數」的成分股，余學勤表示，希望將來ETF產品獲批後，能納入港股通，讓內地投資者參與；同時內地發行商也可利用這指數在內地發行產品。

港交所表示，科技100指數是寬基指數，覆蓋100家公司，希望可以更好反映市場狀況。（資料圖片）

與恒生科技指數定位不同 寬基設計有別於龍頭指數

被問及與恒生科技指數的分別，梁松光強調兩者設計理念不同，恒生科技指數成分股僅30隻，均是龍頭股；而港交所科技100指數是寬基指數，覆蓋100家公司，希望可以更好反映市場狀況，「若指數只聚焦頭幾家公司，未必能全面反映市場，我們做寬基指數，是想將流動性帶去更多公司，而非只集中於幾隻股份。」

對於市場關注港交所科技100指數會否與恒生科技指數構成競爭，余學勤回應，美國市場有多個不同指數並存，港股市場有逾2,700家上市公司，香港市場可以容納更多指數。

首隻ETF周五登場 下一步推期貨期權

首隻追蹤該指數的ETF將於今日掛牌。余學勤透露，已與不同發行商，包括內地發行商討推出更多ETF產品，長遠會研究推出期貨、期權及結構性產品。

被問及指數業務會否成為港交所收入來源，梁松光表示，指數可以推動ETF、期貨、期權等多種產品發展。過去一年本港ETF市場成交額已倍增，指數業務帶來的收入不僅是指數授權費，更包括衍生產品交易收入。

未來推更多寬基指數或礦業主題指數

未來會否推出更寬基的指數，例如「港交所100大市值指數」？余學勤指出，最主要目的不是追求單一產品的資產規模，而是帶動整個香港市場的流通性，正研究更寬基的指數，但這不是要複製現有指數，而是因應不同投資需求。

同時，他又指，港交所亦研究推出主題指數，例如礦業主題等，但目前未有具體時間表，希望很快有進展。