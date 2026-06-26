抗體偶聯藥黃金十年　藥明合聯或能成最大受惠者｜彭偉新

藥明合聯（2268）是一家專門為藥廠提供抗體偶聯藥物外包研發及生產服務的集團，全球規模排名第二，業務由早期藥物研究、工藝開發，到後期正式上市後的大規模生產均有涵蓋。2025年集團收入為59.44億元人民幣，其中約九成來自抗體偶聯藥物相關業務，其餘為其他類型的生物藥項目；現時進行中的研發及生產項目共有252個，涵蓋由臨床前研究至商業化階段。集團的主要優勢包括盈利能力提升，毛利率升至36%，手頭未完成訂單約15億美元，已有18個項目進入接近上市前的大規模生產準備階段，並透過收購擴充產能。短期可受惠於市場對相關藥物生產需求殷切及新加坡新廠房投產；中期將受惠於更多藥物申請上市及商業化收入增加；長期則受惠於全球對此類新型藥物需求持續上升，以及集團目標在2030年前將上市後生產收入佔比提升至約兩成。



從整體行業來看，抗體結合化療藥物這類新型抗癌藥仍處於快速發展階段。多個國際醫學會議持續公布早期臨床研究結果，市場對結合不同抗體、不同藥物載體的新技術興趣明顯提升。正在研發中的藥物數目增加，也代表未來進入後期測試甚至上市階段的項目有望上升。整體而言，這個行業仍在成長期，而未到成熟飽和階段。另一方面，這類藥物的生產工序複雜，設廠要求高，短期內合乎國際標準的大型生產線供應仍然偏緊，令具規模的企業在價格談判上較有優勢。

藥明合聯是一家專門為藥廠提供抗體偶聯藥物外包研發及生產服務的集團。（藥明合聯官網）

截至去年在手項目252個

在競爭方面，全球多家大型藥物外包生產商都加強投資這類高端藥物製造。不過，藥明合聯的優勢在於能提供由早期研究到後期量產的一站式服務，減少客戶在不同集團之間轉換的麻煩。截至2025年，集團手上進行中的研發及生產項目共有252個，橫跨由實驗室研究到正式量產階段。這種項目儲備，有助未來逐步轉化為穩定收入。不過，隨著更多企業進入市場，價格競爭及客戶爭奪或會加劇，集團仍需保持技術與服務質素。

回顧2025年，集團收入按年增長46.7%，毛利率由30.6%升至36.0%，盈利能力明顯改善，純利達人民幣14.81億元，增長38.4%。毛利率上升，一方面因生產線使用率提高，另一方面亦因市場需求強勁，項目收費有所改善。整體營運開支控制穩定，規模擴大帶來成本效益。集團未完成訂單約15億美元，新簽合同金額亦持續上升，為未來收入提供一定保障。

收入按年增長近47%

集團的優勢主要有三方面。首先是產能擴充及全球布局。無錫廠房接近滿負荷運作，新加坡新廠房預期取得國際生產認證並開始投產，加上透過收購補充原液及製劑生產能力，有助承接更多海外客戶，同時分散地緣政治風險。其次是接近上市階段的項目增加，管理層預期未來兩年申請上市的藥物數目上升，並希望到2030年，正式上市後的大規模生產收入佔整體約兩成。隨著更多項目由研發階段過渡至量產，集團收入結構將更穩定。第三是市場供應仍然緊張，加上技術要求高，集團在價格上有一定主導權，新產能初期對盈利影響有限，長遠有望因規模擴大而提升利潤率。

藥明合聯的無錫廠房接近滿負荷運作，新加坡新廠房預期取得國際生產認證並開始投產。（藥明合聯官網）

從股價走勢看，過去一年股價由低位反彈，高位曾見約85元，其後回落至50多元水平整固，52周低位約35元，現價與高位仍有距離。短線若能守穩支持位並配合成交增加，有機會再試上方阻力。中期則需觀察新廠投產進度及業績表現能否帶來新催化因素。投資者亦要留意市場對集團增長預期變化，因為估值對情緒較為敏感。

投資策略方面，集團身處高增長行業，業務基礎穩固，中長線具發展潛力。然而股價已反映部分增長預期，短期或受市況波動影響。較審慎的做法是分階段吸納，並持續留意新產能投產及新藥上市進度。風險承受能力較高的投資者，可在回調時逐步建立倉位；較保守者則可待走勢轉強後再作部署。同時亦需關注行業競爭及政策變化對集團前景的影響。

料股價有力作進一步反彈

藥明合聯股價自今年1月反彈上高位76.85元見頂後，股價在失守20天線及50天線支持後便持續下跌，更形成一浪低於一浪下，股價跌至6月低位見43.50元後，走勢開始回穩，並在6月18日再度跌返支持位44.98元後，在9天RSI跌至30水平後即開始作出反彈。而且股價更在升破20天線後進一步上升。而在6連升及6連陽後，股價已升返保歷大加通道頂部，以及9天RSI已升破70水平，因此，預期股價有力作進一步的突破。投資者可以在56.00元水平買入，若果以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望64.00元。只要股價能企穩在52.50元以上，暫時仍然可以持有而毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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