抗體偶聯藥黃金十年 藥明合聯或能成最大受惠者｜彭偉新
藥明合聯（2268）是一家專門為藥廠提供抗體偶聯藥物外包研發及生產服務的集團，全球規模排名第二，業務由早期藥物研究、工藝開發，到後期正式上市後的大規模生產均有涵蓋。2025年集團收入為59.44億元人民幣，其中約九成來自抗體偶聯藥物相關業務，其餘為其他類型的生物藥項目；現時進行中的研發及生產項目共有252個，涵蓋由臨床前研究至商業化階段。集團的主要優勢包括盈利能力提升，毛利率升至36%，手頭未完成訂單約15億美元，已有18個項目進入接近上市前的大規模生產準備階段，並透過收購擴充產能。短期可受惠於市場對相關藥物生產需求殷切及新加坡新廠房投產；中期將受惠於更多藥物申請上市及商業化收入增加；長期則受惠於全球對此類新型藥物需求持續上升，以及集團目標在2030年前將上市後生產收入佔比提升至約兩成。
從整體行業來看，抗體結合化療藥物這類新型抗癌藥仍處於快速發展階段。多個國際醫學會議持續公布早期臨床研究結果，市場對結合不同抗體、不同藥物載體的新技術興趣明顯提升。正在研發中的藥物數目增加，也代表未來進入後期測試甚至上市階段的項目有望上升。整體而言，這個行業仍在成長期，而未到成熟飽和階段。另一方面，這類藥物的生產工序複雜，設廠要求高，短期內合乎國際標準的大型生產線供應仍然偏緊，令具規模的企業在價格談判上較有優勢。
截至去年在手項目252個
在競爭方面，全球多家大型藥物外包生產商都加強投資這類高端藥物製造。不過，藥明合聯的優勢在於能提供由早期研究到後期量產的一站式服務，減少客戶在不同集團之間轉換的麻煩。截至2025年，集團手上進行中的研發及生產項目共有252個，橫跨由實驗室研究到正式量產階段。這種項目儲備，有助未來逐步轉化為穩定收入。不過，隨著更多企業進入市場，價格競爭及客戶爭奪或會加劇，集團仍需保持技術與服務質素。
回顧2025年，集團收入按年增長46.7%，毛利率由30.6%升至36.0%，盈利能力明顯改善，純利達人民幣14.81億元，增長38.4%。毛利率上升，一方面因生產線使用率提高，另一方面亦因市場需求強勁，項目收費有所改善。整體營運開支控制穩定，規模擴大帶來成本效益。集團未完成訂單約15億美元，新簽合同金額亦持續上升，為未來收入提供一定保障。
收入按年增長近47%
集團的優勢主要有三方面。首先是產能擴充及全球布局。無錫廠房接近滿負荷運作，新加坡新廠房預期取得國際生產認證並開始投產，加上透過收購補充原液及製劑生產能力，有助承接更多海外客戶，同時分散地緣政治風險。其次是接近上市階段的項目增加，管理層預期未來兩年申請上市的藥物數目上升，並希望到2030年，正式上市後的大規模生產收入佔整體約兩成。隨著更多項目由研發階段過渡至量產，集團收入結構將更穩定。第三是市場供應仍然緊張，加上技術要求高，集團在價格上有一定主導權，新產能初期對盈利影響有限，長遠有望因規模擴大而提升利潤率。
從股價走勢看，過去一年股價由低位反彈，高位曾見約85元，其後回落至50多元水平整固，52周低位約35元，現價與高位仍有距離。短線若能守穩支持位並配合成交增加，有機會再試上方阻力。中期則需觀察新廠投產進度及業績表現能否帶來新催化因素。投資者亦要留意市場對集團增長預期變化，因為估值對情緒較為敏感。
投資策略方面，集團身處高增長行業，業務基礎穩固，中長線具發展潛力。然而股價已反映部分增長預期，短期或受市況波動影響。較審慎的做法是分階段吸納，並持續留意新產能投產及新藥上市進度。風險承受能力較高的投資者，可在回調時逐步建立倉位；較保守者則可待走勢轉強後再作部署。同時亦需關注行業競爭及政策變化對集團前景的影響。
料股價有力作進一步反彈
藥明合聯股價自今年1月反彈上高位76.85元見頂後，股價在失守20天線及50天線支持後便持續下跌，更形成一浪低於一浪下，股價跌至6月低位見43.50元後，走勢開始回穩，並在6月18日再度跌返支持位44.98元後，在9天RSI跌至30水平後即開始作出反彈。而且股價更在升破20天線後進一步上升。而在6連升及6連陽後，股價已升返保歷大加通道頂部，以及9天RSI已升破70水平，因此，預期股價有力作進一步的突破。投資者可以在56.00元水平買入，若果以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望64.00元。只要股價能企穩在52.50元以上，暫時仍然可以持有而毋須止蝕。
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
【財經專欄】資金流事務所．彭偉新
資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。
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