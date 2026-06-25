受惠CRO行業復甦　泰格醫藥訂單充足助提升增長確定性｜彭偉新

泰格醫藥 (3347) 是臨床外包服務（CRO）中的龍頭股之一。集團主要提供I至IV期臨床試驗技術服務（CTS），以及臨床相關與實驗室服務（CRLS），業務涵蓋臨床運營、數據管理與統計分析、醫學撰寫、SMO及中央實驗室等，為藥企由早期研發至上市申報提供一站式解決方案。按最新披露，CRLS收入佔比約51%，CTS約49%，形成相對均衡的雙輪驅動結構，有助分散單一業務周期波動帶來的影響。



內地CRO板塊於2022至2023年間曾面對明顯調整。受創新藥融資環境收緊及部分生物科技公司現金流壓力影響，研發投入放慢，新項目啟動節奏延後，行業一度出現去庫存及價格壓力。不過，隨着審評審批節奏改善、融資氣氛邊際回暖，加上藥企逐步恢復研發布局，2024年以來新簽訂單增長重現動力。報告普遍認為，行業已由低谷逐步走向修復階段，新訂單回升與早期項目佔比提升，為未來收入確認奠定基礎。

泰格醫藥 (3347) 是臨床外包服務（CRO）中的龍頭股之一。（泰格醫藥官網）

行業競爭的白熱化，迫使行業集中度有提升，而CRO行業的龍頭便是憑藉規模、質控體系及跨區域服務能力，在大型項目及跨國研究中具較高勝率；中小型機構則在價格及資源配置上承受更大壓力。人工成本仍為主要營運開支，當項目數量不足時，人員利用率下降會拖累毛利表現；但一旦訂單恢復，固定成本攤薄效應便會重新顯現。近年不少企業加強數碼化與AI應用，以優化流程及降低單位成本，行業整體正朝更高效率發展。

在該等的背景下，泰格醫藥的定位相對有利，集團在國內臨床試驗市場累積深厚經驗，同時具備全球佈局，能承接跨境及多中心研究項目。多份報告指出，年初以來新簽訂單錄得雙位數增長，在手訂單維持高水平，訂單結構亦有所優化，早期臨床項目比例上升。由於早期項目開發周期較長，可延伸至後續階段，對未來數年收入形成滾動式支持。此外，部分觀點認為訂單價格已見回穩，反映需求邊際改善及龍頭企業議價能力回復。

回顧去年的業績，集團在行業調整期內仍維持穩定收入基礎，但受項目啟動延遲及人員利用率下降影響，盈利能力一度承壓。管理層採取審慎成本控制策略，優化人員結構與資源配置，同時加強現金管理，保持穩健財務狀況。隨着新訂單恢復及項目逐步落地，市場預期經營槓桿將重新釋放，毛利率有望逐步修復。

泰格醫藥的定位相對有利，集團在國內臨床試驗市場累積深厚經驗，同時具備全球佈局，能承接跨境及多中心研究項目。（示意圖，Unsplash@Lucas Vasques）

集團的亮點方面，首先是訂單能見度提升，新簽訂單回升，加上在手訂單充足，為未來一至兩年收入提供較高確定性。其次是業務結構改善，CRLS佔比過半，技術含量及客戶黏性較強，有助提升整體盈利質素。再者，集團積極引入AI於醫學撰寫、翻譯及GCP流程管理，提升效率與準確度，長遠有助降低單位成本。最後，全球外包滲透率提升及中國創新藥「出海」趨勢，為其帶來跨境合作與新增項目的長期機遇。

至於股價方面，過去兩年受行業低潮及市場風險偏好下降拖累，股價曾出現較大幅度調整，並在低位反覆築底。近期隨着訂單數據改善及板塊情緒回暖，股價逐步回升，技術上若能穩守中期移動平均線並突破前期橫行區頂部，或確認階段性轉勢。不過，成交量配合與否仍是關鍵，若量能不足，或仍會在區間內整固。

隨着訂單數據改善及板塊情緒回暖，泰格醫藥的股價逐步回升。（示意圖，Unsplash@Yashowardhan Singh）

投資策略方面，對於風險承受能力較高的投資者，可考慮在行業復甦初段分階段吸納，著眼於兩至三年的盈利修復周期；中線部署可留意季度新訂單及毛利率變化，作為加減倉依據。若股價短期急升而基本面未完全反映，則宜適度鎖定利潤。整體而言，泰格醫藥屬於在行業周期回暖中具備彈性的龍頭企業，投資者需在復甦預期與執行風險之間取得平衡，以審慎而靈活的策略參與。

泰格醫藥股價於今年2月兩次升上57.00港元水平後見頂回落，更在持續回吐下，以一浪低於一浪走勢跌返低位見28.12港元水平見底，不過同期9天RSI則在5月27日先行見底，並形成了一底高於一底的RSI底背馳走勢，股價連續多日在低位反覆後，已在昨日升破20天線，9天RSI亦已重返50以上水平，由於已連續第4個交易日出現資金流入，而且更逐步增加，或反映資金已開始重新吸納股份，投資者可以看好。若果以整個跌浪的38.2%作為首個反彈目標，上望39.00港元，可在33港元買入，穿30先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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