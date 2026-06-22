AI+生科雙輪驅動：英矽智能藥物III期在望　估值重估在即｜彭偉新

在港股醫療板塊之中，英矽智能（3696）屬於較為獨特的一員。公司並非傳統依靠單一創新藥推進的生物科技企業，而是以生成式人工智能為核心，構建一個涵蓋靶點發現、分子設計、臨床預測及科研輔助的整合式平台。透過其自研的Pharma.AI系統，公司將人工智能模型嵌入藥物研發全流程，由生物學分析到化學結構優化，再到臨床試驗設計，嘗試把研發時間由傳統的四至五年壓縮至一年多。這種以平台為本、資產為結果的模式，令英矽智能在港股醫療板塊中呈現科技公司與生物科技公司混合的特徵。



放眼整個行業，人工智能應用於藥物發現已由概念階段走向臨床驗證階段。過去幾年，多家藥企與科技公司合作，利用AI篩選靶點及設計分子，但市場始終關注一個核心問題：AI是否真的能推出成功上市的藥物。當下環球製藥巨頭正面對專利到期潮與研發成本高企的壓力，新藥研發效率成為競爭關鍵。若AI平台能提高成功率並縮短周期，整個產業鏈的價值將被重估。不過，行業競爭亦愈趨激烈，既有傳統藥企自建AI團隊，也有其他AI原生生科公司加入戰局，資本與技術門檻不斷提升。

英矽智能（3696.HK）的優勢在於其已把平台能力成功轉化為實際臨床管線。（insilico.com）

在這樣的環境下，英矽智能的優勢在於其已把平台能力成功轉化為實際臨床管線。當中進度最快的是Rentosertib（ISM001-055，原代號），針對特發性肺纖維化（IPF）開發，已完成IIa期臨床試驗，並正積極推進後續III期準備工作。IIa期數據顯示，在每日一次60毫克劑量組中，患者用力肺活量（FVC）較基線平均改善98.4毫升，而安慰劑組則平均下降20.3毫升，兩組差距超過118毫升，展現出劑量依賴性的正面療效趨勢。現時市場上僅有少數IPF藥物獲批，但均只能延緩肺功能惡化，未能逆轉或顯著改善病程，加上現有產品專利陸續到期，未來數年存在明顯的產品更替窗口。若後續大型臨床試驗數據能延續前期正面趨勢，公司有機會在這一未被滿足的醫療需求市場中佔據重要位置。

從競爭角度看，公司既面對其他AI藥企的追趕，也要與傳統大藥廠抗衡。不過，其優勢在於已與多家國際藥企建立合作關係，透過授權及共同開發模式取得首付款與里程碑收入，分散單一項目風險。同時，公司持續發表頂級期刊研究成果，提升技術公信力，這些均有助鞏固其在行業中的定位。

英矽智能的優勢在於其已把平台能力成功轉化為實際臨床管線。（insilico.com）

回顧去年的業績，公司收入約5,600萬美元，按年下跌，主要因為BD交易的收入確認節奏出現波動，而研發投入仍處高位，導致淨虧損擴大。表面上業績承壓，但管理層解釋，部分合作款項已於今年初集中確認，屬時間差問題。隨着多個項目進入臨床後期，加上對外授權逐步增加，市場普遍預期2026年收入將大幅反彈，並於2027年迎來盈利拐點。毛利率則有望隨高比例里程碑收入增加而提升至九成以上，營運槓桿逐步顯現。

集團的亮點並不止於單一管線。其Pharma.AI平台涵蓋Biology42、Chemistry42、Medicine42及Science42四大模組，並透過軟件訂閱模式向客戶收費。去年軟件收入維持雙位數增長，顯示平台服務逐步獲市場認可。這種結構使公司具備「科技平台＋創新藥」雙重屬性，一旦臨床成功，估值框架有機會由傳統生科轉向科技成長股。

技術走勢方面，股價於52周高位約76港元後明顯回落，近期在30至35港元區間反覆整固，成交量較高峰期顯著減少，反映市場情緒趨於審慎。若以圖表分析，33港元一帶形成初步支持位，短期需觀察能否守穩；上方阻力則在40港元附近，突破後才有望重返中期升勢。整體而言，股價已回調至較合理估值水平，但仍屬事件驅動型股份。

英矽智能股價於去年12月30日上市後，股價曾持續回升，並最高升上今年2月中的80港元水平，股價由保歷加通道頂部回調至通道底部見46.72港元後，股價曾一度反彈上75.90港元，但未能突破前頂，股價便再度受阻並進一步作出回調，更於5月中向下跌穿46.72港元的底部支持。其後股價持續貼近保歷加通道底部進發，更於低位跌至30.82港元後見支持，雖然9天RSI一度失守30水平，不過，在周四股價作出反彈下，9天RSI已由超賣水平重返30以上，預期股價已先行見底並作出反彈，只要股價能升破保歷加通道中軸，有望向通道頂部，以及前支持位約50港元進發。投資者可以在37.00港元買入，上望50港元，只要股價能升抵50港元水平，宜先行沽出部份股份進行獲利。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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