財經視野｜亞洲股市遭血洗　韓股再陷熔斷　震源來自蘋果產品加價

作為iPhone及Mac生產商的蘋果，一向以高毛利率見稱。可是面對記憶體晶片求過於供，導致記憶體晶片價格急劇情況下，該公司亦將成本轉嫁予客戶。公司於周四（25日）宣布上調iPad及Mac的價格，消息一出，觸發蘋果當日下瀉6%。蘋果股價下瀉的餘震，亦波及今日（26日）亞洲區內股市，其中韓國Kospi指數急瀉逾7%，日本股市跌幅超過4%。



「果鏈」股價全面下挫

《彭博》報道，蘋果上調產品價格後，亞洲科技股應聲大跌。在蘋果的亞洲供應商中，台灣聯發科股價一度大跌10%，鴻海精密股價下跌3.7%。此舉引發了市場對零件成本上漲可能會抑制設備需求，並最終拖累先前推動AI相關交易熱潮的記憶體晶片行情的憂慮。

韓國記憶體晶片巨頭SK海力士和三星電子股價均下跌超過分別跌10%及8%，日本同行鎧俠控股股價跌幅更逾11%。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

據報道投資者正在重新評估，由強勁AI需求驅動的記憶體晶片價格飆升，是否會因推高電子產品製造商及消費者的成本，進而開始抑制消費支出。蘋果的漲價舉措是一個明確信號，表明該行業的定價能力可能以犧牲未來需求為代價，這促使市場對AI相關半導體股票進行了廣泛的重新估值。

分析員稱市場漸憂強存儲晶片周期拖累AI交易

報道引述新加坡盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana表示：「市場不再將存儲晶片市場的強勁表現視為對整個AI板塊的必然利好。雖然這證實了對AI基礎設施的需求，但也推高了構建和使用AI系統的成本。」

她補充說：「風險在於，當前的強勁存儲晶片週期可能會在未來拖累更廣泛的AI相關交易，而市場已開始已漸形成有關預期。」

除卻蘋果宣布上調旗下價格外，微軟亦宣布上調Xbox遊戲機價格，報道指出這是零件短缺危機推高消費科技產品成本的又一例證。

此外，關於OpenAI可能將首次公開募股（IPO）推遲至明年的消息，也打擊了市場對亞洲科技股的情緒。軟銀集團股價在東京一度下跌14%，因為市場擔憂作為OpenAI重要支持者的軟銀，其投資報酬率可能會延後。

傳OpenAI考慮延至明年上市累及軟銀股價

IG International市場分析師Fabien Yip表示：「OpenAI首次公開募股（IPO）可能推遲，反映出近期科技股波動對散戶投資熱情的衝擊。這讓人們不得不重新審視人工智能（AI）領域的估值，從而直接打擊了軟銀，並波及更廣泛的科技板塊。」