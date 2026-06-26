AI狂潮記憶體飆漲！　蘋果宣布多項產品加價　累股價急瀉逾6%

Apple (蘋果) 宣布多項產品加價，累股價跌6.12%，收盤 275.15 美元，創2025年4月以來最大單日跌幅。市值單日蒸發約 2,650 億美元。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）日前已預告漲價已無可避免。



2026年6月25日，蘋果公司宣布加價，其中MacBook Air在香港蘋果商店的加幅高達16.7%。（蘋果官網）

消息面上，蘋果公司6月25日（周四）宣布旗下多個產品的價格上調，其中包括MacBook和iPad的價格，惟不包iPhone、Apple Watch、AirPods 。

蘋果公司在一份聲明中表示：「消費電子行業正面臨前所未有的挑戰。人工智能數據中心的快速擴張導致內存和存儲需求激增。我們從未見過零部件價格上漲如此之快、幅度如此之大。」該公司補充說，目前「我們不得不開始提高部分產品的價格」，這代表未來可能還會進一步提價。「我們知道這並非好消息，我們正在不懈努力尋找解決方案。」

檔案照片：2026年1月9日，蘋果執行長庫克出席在美國加利福尼亞州洛杉磯舉行的美國電影學院（AFI）頒獎午餐會。(Reuters)

庫克: 目前情況變得不可持續

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）日前表示漲價已無可避免之後，首次正式將上漲的記憶體和儲存晶片成本轉嫁給消費者。

據華爾街日報，庫克當時表示，蘋果計劃提高產品價格，以抵消內存和存儲晶片成本的飆升。「遺憾的是，價格上漲是不可避免的，」他說，「我們正盡最大努力緩解這些被轉嫁給我們巨大的上漲壓力，並一直試圖保護我們的客戶免受漲價影響，但目前的情況已變得不可持續。」