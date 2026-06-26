AI狂潮記憶體飆漲！ 蘋果宣布多項產品加價 累股價急瀉逾6%
撰文：黃捷
出版：更新：
Apple (蘋果) 宣布多項產品加價，累股價跌6.12%，收盤 275.15 美元，創2025年4月以來最大單日跌幅。市值單日蒸發約 2,650 億美元。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）日前已預告漲價已無可避免。
消息面上，蘋果公司6月25日（周四）宣布旗下多個產品的價格上調，其中包括MacBook和iPad的價格，惟不包iPhone、Apple Watch、AirPods 。
蘋果公司在一份聲明中表示：「消費電子行業正面臨前所未有的挑戰。人工智能數據中心的快速擴張導致內存和存儲需求激增。我們從未見過零部件價格上漲如此之快、幅度如此之大。」該公司補充說，目前「我們不得不開始提高部分產品的價格」，這代表未來可能還會進一步提價。「我們知道這並非好消息，我們正在不懈努力尋找解決方案。」
庫克: 目前情況變得不可持續
蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）日前表示漲價已無可避免之後，首次正式將上漲的記憶體和儲存晶片成本轉嫁給消費者。
據華爾街日報，庫克當時表示，蘋果計劃提高產品價格，以抵消內存和存儲晶片成本的飆升。「遺憾的是，價格上漲是不可避免的，」他說，「我們正盡最大努力緩解這些被轉嫁給我們巨大的上漲壓力，並一直試圖保護我們的客戶免受漲價影響，但目前的情況已變得不可持續。」
遊日注意！大馬歌手背包藏2公分蘋果椗 檢疫犬盯上遭盤問1小時蘋果4大系統傳淘汰16款設備 Intel Mac與舊款Apple Watch恐退場英特爾盤前大漲近一成 特朗普：蘋果同意聯手在美製造晶片iPhone Ultra摺機AirPods有鏡頭｜彭博:這些蘋果產品不要買等新版庫克：因內存晶片短缺 蘋果將漲價