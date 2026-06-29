政策復甦配合海外爆發　中國重汽（3808）投資價值浮現｜彭偉新

中國重汽為中國重卡龍頭企業，主要從事重型卡車、中重卡、輕卡及發動機與相關零部件製造與銷售，並提供金融服務。按最新資料，2025年重卡分部收入約972億元人民幣，佔總收入約88%，輕卡及其他約146億元，佔約13%，金融及其他佔比不足1%。集團亮點在於出口領先地位、完善海外渠道與售後網絡、自製核心零部件能力及新能源重卡快速放量。短期受惠於以舊換新與中央補貼政策，中期受惠於非洲及東南亞基建與礦業需求帶動出口增長，長期則受惠於新能源重卡滲透率提升及歐洲、拉美產能布局擴張。



從行業角度觀察，重卡板塊正處於新一輪景氣復甦周期。內地方面，以舊換新補貼政策加快落地，加上國五車輛逐步進入替換階段，為需求提供實質支撐。中央政府以專項債資金支持地方執行補貼，提高政策延續性與執行效率，令2026年以來重卡銷量保持高位。另一方面，柴油價格維持偏高，亦推動用戶轉向LNG及新能源車型，帶動產品結構優化。海外市場則成為另一增長引擎，非洲與東南亞受基建與礦業投資拉動，對重卡需求明顯上升，雖然短期可能受燃油供應及地緣政治因素干擾，但中期結構性需求仍然存在。

中國重汽為中國重卡龍頭企業，主要從事重型卡車、中重卡、輕卡及發動機與相關零部件製造與銷售。（中國重汽官網）

在這樣的背景下，中國重汽在行業中的位置相當突出。集團連續多年出口量排名第一，海外渠道與售後網絡布局完善，在非洲及東南亞具備深厚基礎。部分報告指出，非洲佔集團出口比例接近一半，東南亞亦佔約三成，形成穩定的區域優勢。此外，集團具備發動機及關鍵零部件自製能力，與產業鏈龍頭企業協同效應明顯，有助控制成本及提升盈利質量。不過，競爭仍然存在。內地市場價格競爭曾於過去兩年加劇，傳統柴油及LNG重卡單車利潤一度壓縮；海外市場亦需面對本地品牌及其他中資品牌競逐。

回顧2025年業績，集團營收達1095億元人民幣，同比增長約15%，歸母淨利潤約70億元，同比增長約20%，創歷史新高。毛利率按年略有回落，但淨利率改善至約6.4%，反映產品結構優化及出口比例提升對盈利帶來正面作用。重卡全年銷量約30萬輛，其中國內銷量及出口銷量均錄得雙位數增長。輕卡業務收入增加，同時虧損率收窄，對整體盈利的拖累減輕。

中國重汽營收達1095億元人民幣，同比增長約15%。（中國重汽官網）

展望未來，集團的亮點主要集中在三方面。第一是出口動能持續，管理層維持全年出口增長指引，並正拓展歐洲及拉美市場，透過CKD組裝及潛在海外建廠布局，為長期增長鋪路。第二是新能源重卡逐步進入盈利拐點。政策目標明確提出滲透率提升方向，加上電池成本下降，集團新能源重卡單車虧損已由早期逾萬元人民幣收窄至數千元，並有望在年內接近損益平衡。第三是產品結構優化。出口單車利潤普遍高於內銷，隨海外銷售佔比提高，經營利潤率及ROE有望逐步改善。

中國重汽的機構投資者持股比率為8.56%，自今年1月27日至今年6月26日期間，股價錄得13.95%的升幅，該期間共錄得26.59 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的20.47 億港元，而散戶則佔當中的6.13 億港元（見下圖）。大戶對散戶資金流比率為 3.3 比 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.45%；而最低曾經跌至 -17.01%，至於6月26日當日雖然已由近日高位回調，不過，仍然維持在10.52%水平，仍然反映出大戶投資者的資金動力仍然較強。

中國重汽（0308）於今年1月27日至6月26日期間的資金流狀況

中國重汽股價於去年9月回調至低位見20.34港元後開始上升，而今年1月升破20天線及50天線交匯區域後，股價持續形成一浪高於一浪後，曾兩次升上48.00港元高位後作出回調，更一度跌穿50天線的支持，不過，未有破壞整個上升浪，剛好上周五股價再跌至自去年9月開始的整個升勢的38.2%回調目標位37.50港元，由於股價未有跌破，加上今年兩次回調期間，9天RSI均未有失守30水平，反映出整體上升動力仍然偏強。投資者可以繼續看好股價升勢，並可以在40.0港元以下水平買入，上望前頂48.00港元。只要股價未有失守37.50港元的38.2%回調目標，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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