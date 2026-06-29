人行變相減息？　隔夜逆回購利率據悉定在1.25%　低過政策利率

環球央行為對抗通脹，紛加息應對，又或態度轉鷹。不過，中國央行周一推出的公開市場新工具——隔夜逆回購操作利率據悉明顯低於政策利率，且低於市場預估。分析人士認為央行此舉相當於事實上降息，有望推動全市場融資成本走低。



彭博引述知情人士稱，央行周一開展的3000億元隔夜逆回購操作利率為1.25%。該水平較政策利率7天期逆回購利率低15個基點，亦低於上周五彭博調查的預估中值1.35%。此前中國央行在公開市場業務交易公告中未披露隔夜逆回購利率。

中國央行未立即回覆彭博尋求置評的傳真。路透早些時候亦報導了這一消息。

該利率水平顯示央行的寬鬆程度超過市場預期，其影響不僅限於跨半年之際平抑貨幣市場波動，還將在事實上降低全市場的融資成本。除了利率水平，市場亦關注後續該工具使用頻率，以判斷長期來看央行是否逐步由7天期利率轉向以隔夜逆回購利率為核心的政策利率框架。

分析人士指出，熊貓債熱潮將擴大人民幣在全球的使用範圍，推動人民幣國際化進程。（GettyImages）

渣打銀行大中華策略主管及亞洲利率主管劉潔此前接受彭博採訪時稱，如果新的隔夜逆回購利率設定在1.25%或以下，應被視為一次事實上的降息。

以銀行間市場利率為例，過去一年，隔夜與7天質押式回購加權平均利率利差均值約12個基點。

儘管越來越多經濟學家預計中國央行2026年全年維持政策利率不變，但考慮到中國二季度經濟動能放緩，銷售、投資均疲軟，市場對政策制定者加大穩成長力度仍存期待。央行顧問黃益平此前稱今年降息的可能性仍然存在。