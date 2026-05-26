彭博︰人行MLF最低利率再創新低　資金充裕銀行融資成本續下行

中國央行5月開展的一年期中期借貸便利(MLF)最低中標利率據悉進一步下行，再創歷史新低。彭博報道指出，這突顯在資金整體充裕的背景下，銀行融資成本持續走低。

知情人士稱，5月進行的1年期MLF操作邊際中標利率，即最低中標利率，降至1.45%，較前月的1.5%進一步下行。這一利率比中國央行政策利率7天逆回購利率僅高5個基點。

中國央行5月共開展6000億元MLF操作，當月實現淨投放1000億元，目前尚不清楚以最低利率中標的資金規模有多大。據彭博統計，此次應為今年來MLF邊際利率第二次下行，上次下調發生在今年1月，利率亦降5基點。

報道又指，近兩月銀行間市場流動性維持在寬鬆狀態，作為銀行間重要融資渠道的1年期AAA評級同業存單利率徘徊在1.45%的歷史低位附近。本周稅期疊加月末效應令資金利率邊際上行，中國央行一改此前回籠態度，長短期資金均轉為淨投放，呵護意圖顯現。考慮到4月經濟全面降溫，此次MLF邊際中標利率再降，將有望進一步傳導至金融市場和實體融資成本。

MLF利率曾經是中國央行的政策利率之一。2025年3月，中國央行對MLF的招標機制進行了改革，開始採用多價位中標模式，並隨之停止公佈該工具的中標利率。改革後的MLF雖然不再是政策利率，但仍是重要的貨幣政策工具之一，也是商業銀行從中國央行獲取資金的主要渠道之一。